Осинькин: не хочу верить в грязь про Ларина. Страна была бы лучше, работай все, как он

Бывший главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин, ныне возглавляющий «Крылья Советов», прокомментировал задержание бывшего директора московского клуба Николая Ларина.



«Очень удивило задержание Ларина! Человек готов жертвовать всем ради футбола — и вдруг какие-то обвинения… Любой футболист и тренер в «Чертаново» в непростой ситуации первым делом бежал к Ларину, за простым ли советом или материальной помощью. К нему настолько просто можно было зайти… В ту грязь, которая на него сейчас выливается, я даже верить не хочу. Бюрократические придирки не могут изменить оценки деятельности человека, так много сделавшего для футбола и реально в нём что-то построившего. Все бы работали так, как Ларин — у нас и страна, и футбол были бы намного лучше», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Напомним, в конце апреля Ларина и спортивного директора «Чертаново» Сергея Хабарова задержала полиция. По информации «Чемпионата», им могут грозить уголовные дела минимум по двум статьям: мошенничество и присвоение/растрата.