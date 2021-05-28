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Осинькин: не хочу верить в грязь про Ларина. Страна была бы лучше, работай все, как он

Осинькин: не хочу верить в грязь про Ларина. Страна была бы лучше, работай все, как он
Олег Лысенко
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Бывший главный тренер «Чертаново» Игорь Осинькин, ныне возглавляющий «Крылья Советов», прокомментировал задержание бывшего директора московского клуба Николая Ларина.

«Очень удивило задержание Ларина! Человек готов жертвовать всем ради футбола — и вдруг какие-то обвинения… Любой футболист и тренер в «Чертаново» в непростой ситуации первым делом бежал к Ларину, за простым ли советом или материальной помощью. К нему настолько просто можно было зайти… В ту грязь, которая на него сейчас выливается, я даже верить не хочу. Бюрократические придирки не могут изменить оценки деятельности человека, так много сделавшего для футбола и реально в нём что-то построившего. Все бы работали так, как Ларин — у нас и страна, и футбол были бы намного лучше», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в конце апреля Ларина и спортивного директора «Чертаново» Сергея Хабарова задержала полиция. По информации «Чемпионата», им могут грозить уголовные дела минимум по двум статьям: мошенничество и присвоение/растрата.

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