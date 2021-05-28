«Нельзя бояться, нужно быть свободными и смелыми!» Эти «Крылья» уже влюбляют в себя

Кажется, давно в РПЛ так никого не ждали, как эти «Крылья». И дело не только в традициях, красавце-стадионе или любимых выездах московских фанатов. Сразу не вспомнишь, когда в последний раз из «пердива» выходила настолько яркая, играющая команда. Её голешник а-ля «Барселона» в кубковом финале видели и оценили все. А они так играют с зимы, со сборов (был, видел). Смело, изобретательно и вместе с тем эффективно – не просто так две сотки выбили (101 очко, 100 голов). Поэтому в моём личном рейтинге лучших тренеров сезона в России Игорь Осинькин – однозначный №1. Вы ещё не знаете, кто это? Знакомьтесь.

«49 матчей – возможно ли сыграть больше?»

— Обновлённые «Крылья» ещё не сыграли в РПЛ, а уже влюбили в себя массу людей. Как вам это удалось?

— Этот путь состоял из нескольких этапов – и ни один мы не перепрыгнули легко и быстро, как могло показаться. Начинали работать, когда до начала чемпионата оставалось меньше недели, и каждый день от нас один-два человека уезжали. А с оставшимися и познакомиться толком перед первой игрой не успели. Стартовали с места в карьер. В первый месяц в плане результата не всё получилось, растеряли 11 очков за шесть туров. Каждая из этих игр до сих пор сидит занозой в сердце. Этот период нужно было перетерпеть. Тренерам – удержать контроль над командой, а всем вместе – лучше друг друга понять. Но уже тогда у меня появилась уверенность, что свою основную задачу – занять первое место – «Крылья» решат. За всю оставшуюся дистанцию, а это 36 туров, мы позволили себе всего два поражения и четыре ничьих.



— Поначалу ощущали скепсис со стороны оставшихся игроков и окружающих?

— Конечно, это всегда ощущается. В команде оставалось достаточно много футболистов, поигравших в РПЛ, а у меня опыт работы в Премьер-Лиге был совсем небольшой. Естественно, и с моей стороны опасения присутствовали, и с их стороны настороженность. Надо понимать моральное состояние футболистов в тот момент: они ещё не переварили, что из игроков РПЛ превратились в игроков ФНЛ, а им уже надо включаться в сумасшедший график первого дивизиона. Тем не менее период взаимной притирки получился достаточно коротким. Во-первых, некоторые футболисты со мной раньше пересекались – Зиньковский, Кабутов, Якуба. А потом, меня в прошлом сезоне официально признали лучшим тренером ФНЛ (по итогам сезона-2020/2021 Осинькин удостоился этого звания повторно. – Прим. «Чемпионата»). Мир футбольный тесен – все всё читают, знают. Нужно отдать должное ребятам. Большинство из них не только футболисты приличные, но и людьми оказались хорошими. У нас была цель, и мы всё подчинили ей. Все вместе преодолели этот марафон – 49 матчей (42 в первенстве, 7 – на Кубок). Не знаю, возможно ли сыграть больше? Между собой шутили: может, нам ещё в стыках поучаствовать? Наши парни – молодцы, мужчины, с честью всё выдержали.

«При счёте 5:0 не выдержал и ушёл с кромки поля под козырёк, чтобы не слышать ругани»

— Первые шесть туров – три поражения. Свои мысли, чувства в тот момент помните? «Куда я попал»?

— Мой настрой был однозначным: обратной дороги нет. Я даже не позволял себе думать по-другому. А футболистам, клубу пришлось очень сложно. Команда только что вылетела из РПЛ, фон – самый негативный. Мы потеряли зрителей, каждый крик с трибун было слышно. В этот момент сумасшедшее давление шло со всех сторон: на стадионе, в соцсетях, при встречах на улице. На эту серию пришлась кубковая встреча с Омском. Так вот, даже при счёте 5:0 болельщики продолжали жёстко проходиться по клубу, по футболистам и по мне. Минут за 10-15 до конца, когда игра была сделана, я уже не выдержал и ушёл с кромки поля под козырёк, чтобы не слышать ругани. Эта победа оказалась рекордной для «Крыльев» — самой крупной за время выступлений в Кубке. Но даже тогда нас ещё не простили. Психологически команду долго поддавливали. Наверное, мы должны были через это тоже пройти – оттолкнуться ото дна в плане отношения. Всему клубу нужно было очиститься за прошлое: такой команде, как «Крылья Советов», недопустимо трижды за шесть лет вылетать.

— До инцидентов с фанатами доходило?

— После единственного домашнего проигрыша, «Оренбургу», болельщики около стадиона кричали не очень приятные вещи. Хотя в тот раз мы ну никак не виноваты были: играли с большим преимуществом и пострадали из-за двух судейских ошибок. Вместо 1:0 получили 0:1. Не скажу, что все, но многие на нас были обижены. Болельщиков долго этот вылет не отпускал.



— Получается, вылетели другие, а полоскали вас?

— Негатив шёл не только на меня, но и на пришедших ребят из «Чертаново», хотя отношения к прошлому сезону они тоже не имели. Но нам нужно было принять, что мы – часть клуба, и весь клуб должен был эту ситуацию исправлять.



— Вы же понимаете, что негатив был отчасти вызван и приходом большой группы футболистов от одного агента?

— А это была единственная возможность быстро сформироваться. Между чемпионатами было буквально восемь-девять дней, не больше. Как ещё можно было собрать команду с задачей выхода в РПЛ, чтобы она решила её?

Приглашение футболистов Андреева на тот момент могло показаться кому-то неправильным. Зато сейчас все понимают, что это было единственно верным решением в том цейтноте — игроков взяли за копейки благодаря агенту.

И по Ивану Сергееву он смог разрешить ситуацию тогда, когда она уже зашла в тупик. Вообще, я бы не хотел комментировать моменты, связанные с интересами клуба и агента, тем более этот сезон показал, что в селекционном плане ошибок было мало.



— За счёт чего удалось изменить ситуацию в таблице и отношение окружающих?

— За счёт побед. С ними пришла уверенность. Футболисты поняли и приняли наши требования. Они сыгрались и стали единым целым. Сложнейший календарь не позволял нам наигрывать один состав – мы вынуждены были применять широкую ротацию, а она не способствовала улучшению качества игры на коротком отрезке времени. Но справились и уже к концу сентября стали похожи на самих себя. Играли с запасом, особенно в домашних матчах. После трети чемпионата, к октябрю, пошли кадровые потери. Было много травм, и все болячки били примерно в одну точку. Например, одновременно вылетали Сарвели и Гынсарь, два атакующих полузащитника. Не всегда были здоровы Голенков, Цыпченко, Зиньковский, Ежов – тоже футболисты передней линии. В этой ситуации приходилось вынужденно менять схему – исходя не столько из тактических соображений или особенностей соперника, сколько из собственных проблем. Где-то залетало то, что не должно было залетать, где-то не везло (хотя в целом по сезону нам грех жаловаться), но очки осенью теряли. У «Оренбурга» и «Нижнего Новгорода» были удачные серии в начале сезона — в рамках ФНЛ даже рекордные. Мы постепенно съедали это отставание, но только после последней игры 2020 года, 5 декабря, вышли на чистое второе место и в отпуск ушли немножечко спокойнее. Очень важно было перед тремя месяцами отдыха и сборов оказаться в более комфортной турнирной ситуации.

«Не удивлюсь, если время Сергеева в сборной ещё придёт. Хочется, чтобы он туда попал из «Крыльев»

— Зато по весне вас было не остановить.

— Мы наконец нормально потренировались, и нам стало легче. Понятно, что все тренировались, но в случае «Крыльев» проделанная работа начала приносить результат. Стартовали с хорошей победы над «Химками» в Кубке – и тут же обыграли «Нижний», вышли на первое место в ФНЛ и больше его никому не отдавали.



— В 2021 году «Крылья» добились феноменального результата — 15 побед при одной ничьей в 16 турах. Футболисты так вошли во вкус или для вас принципиально было вынести всех?

— Вначале нам нужно было решить основную задачу. Только после 3-5 побед я ребятам аккуратно закинул: а неплохо бы достичь цифры «100» – 100 голов, 100 очков. Через пару туров напомнил. Давления с моей стороны не было: «Надо, во что бы то ни стало…». А потом смотрю: ребята сами в интервью об этом заговорили. Меня это очень радовало – значит, мы хорошо друг друга слышали. Мы все спортсмены, всем нравится устанавливать рекорды. Но сделать это при существующем календаре было невероятно сложно.

За 80 дней мы провели 20 матчей (16 в ФНЛ, 4 в Кубке) – даже участники Лиги чемпионов в таком напряжённом графике не играют!

Рад, что мы справились, на этом этапе только раз потеряв очки.



— Сергеев присоединился к вам после третьего тура, а впервые забил за «Крылья» только в четвёртом матче. Тяжело было его встроить в свою систему игры?

— Он хороший футболист. Иван должен был привыкнуть к команде, а команда — к нему. У нас был не лучший отрезок, мы теряли очки, все друг к другу притирались. На протяжении всего сезона Сергеев качественно реализовывал свои моменты, но тогда не получалось – видимо, пришло потом. Не могу сказать, что он из серийных снайперов, которые могут долго забивать, а потом долго не забивать. В целом на протяжении сезона, кубковых матчей он стабильно был игроком, который может забивать – и забивал.



— Иван становился лучшим бомбардиром везде, где играл. В чём его феномен?

— Он играл в командах разного уровня: ПФЛ, ФНЛ, пора и титул в РПЛ присоединить. Сергеев умеет встречаться с мячом в штрафной, это его сильная сторона. Он может забить любой ногой, хорошо играет головой, у него высокая скорость, высочайшая работоспособность, что важно не только для голов, но и для игры. Количество сыгранных минут (3767 в 49 матчах. – Прим. «Чемпионата») показывает его способность выдерживать сумасшедшую нагрузку.



— В последних турах тянули его на рекорд?

— Мы не могли от этого уйти: он же часть коллектива, вся команда была с ним, и даже в каких-то эпизодах помогали. Нападающие — всегда эгоисты, хотят забивать. Но вот в матче со «Спартаком-2», например, Голенков мог сам забить, а он отдал пас. Это было бескорыстно, по-честному. Такие эпизоды стали самым ярким показателем того, что команда играла на него. И пенальти с какого-то времени он бил, но ему Зиньковский только во втором круге их отдал, так что теоретически Сергеев мог и больше забивать. Мы не говорили о рекорде. Да, он был на первом месте, но до последних семи-восьми матчей мы не обсуждали это, а решали задачу выхода в РПЛ. Приходилось его менять, потому что нам не нужны лишние травмы, и самым главным был чемпионат. В последних играх уже дали Ване сыграть побольше, чтобы он установил рекорд, а вместе с ним и все «Крылья Советов».



— После такого феноменального сезона был у него шанс попасть на Евро?

— Наверное, всё же нет. Я понимаю подход Станислава Саламовича, он за более стабильные отношения и даже типаж футболистов, выбранных им на эту позицию (Дзюба, Соболев, Заболотный) — он немного другой. К тому же Кубок и ФНЛ — это одно, а показателем будет РПЛ. Надо проявить себя в другой лиге. Не удивлюсь, если время Сергеева в сборной ещё придёт. Хочется, чтобы он попал туда из «Крыльев Советов».

Иван Сергеев Фото: kc-camapa.ru

— Гацкан не играл с середины марта. Что с ним случилось?

— Травма икроножной мышцы. Как только он начал тренироваться, случилась повторная травма, практически в этом же месте. На протяжении большей части чемпионата и сборов у него вообще не было травм, из-за которых он бы пропустил хоть один матч. У него есть здоровье, он не просто так столько отыграл в РПЛ. А тут случились два повреждения подряд. И раз мы сказали о нём, я хотел бы выразить благодарность футболистам, которые считаются ветеранами, хотя и очень молоды в душе: Гацкану, Комбарову, Полуяхтову, Фролову. Эти люди помогли нам не только выйти в РПЛ, но и выстроить в раздевалке отношения, которые превратили нас из простой команды в команду-победительницу. Это были честные, правильные отношения. Они передавали свой опыт и знания молодым.



— Кстати, о Фролове. Его выход под серию пенальти в Грозном был плановым или спонтанным?

— Мы с тренером вратарей Виктором Эйриховичем Гаусом за день до матча обсудили этот шаг. Решили на следующий день вернуться к вопросу. И когда до конца игры оставалось минут 20-25, я спросил: «Ну что, тихонечко разминаем его?». У Гауса тоже было понимание, что Фролов тут может быть более полезен, учитывая его статистику на 11-метровых. В итоге мы решили его готовить и выпустить.

— Был в этой замене элемент психологического давления на соперника: мол, сейчас выйдет специалист по пенальти?

— Теперь можно говорить что угодно, а не выиграй мы, всю историю могли бы перевернуть: мол, Ломаев провёл хороший матч, а тут мы его меняем, не надо было. Может, мы интуитивно решили, что такая замена больше пользы команде принесёт. А соперники — опытные футболисты, не думаю, что они испугались.



— Был матч, когда вы как тренер кайфовали?

— Были хорошие домашние матчи. У нас 14 побед с крупным счётом в первенстве. А самой приятной, радостной, лёгкой, наверное, была игра с «Краснодаром-2». Мы стали чемпионами на выезде, а тут – последний домашний матч. Естественно, хотелось достичь двух соток – очков и голов. Плюс Корниленко прощальный матч проводил, а он очень большую роль играл в этом сезоне. Связь между клубом и командой в первую очередь была на нём. Мы ежедневно работали вместе и на сборах, и по ходу сезона. Корниленко как никто знает мои требования и то, что нужно нашей команде во всех отношениях. Сергей не так давно закончил свою игровую карьеру, и сам немножечко остался футболистом в душе, мы его к тренировкам иногда привлекали. Он вышел – и через две минуты нашёл этот мяч в штрафной, забил! Это было очень сильно эмоционально.

«Мы должны ставить такой футбол, в котором контроль мяча не будет важнее голов и побед»

— Для вас принципиально побеждать при зрелищной, яркой игре?

— Это вечный вопрос. В каких-то ситуациях важнее очки, в каких-то – игра. Но, по большому счёту, одного без другого не бывает. Если мы при хорошем футболе перестанем набирать очки, рано или поздно нам скажут: не всё правильно. Баланс между игрой и результатом так же важен, как баланс между обороной и атакой на поле. Сказать, что важнее, можем только для определённого отрезка. Если мы начинаем с командой работать, для нас очень важно, чтобы была игра. Наверное, мы чуть больше будем говорить об этом. Однако если у нас не будет очков, возникнет давление, которое неминуемо повлияет на игру. Надо находить середину. Но есть какие-то принципы, от которых нельзя отказываться. Надеюсь, у нас они понятные и доступные.



— Сформулируете?

— У нас нет однозначного приоритета – результат или игра. Очки – это тоже часть футбола. Мы должны ставить такой футбол, в котором контроль мяча не будет важнее голов и побед. Это очень тонкий момент в плане оценки, но есть хорошая поговорка: смотрите на табло. Про это забывать нельзя. Но и про зрителя забывать, до примитивизма упрощая игру – тоже нельзя.

Важен баланс. Мы стремимся добывать очки, доминируя и получая удовольствие от качественной игры.

— Великий тренер Лобановский когда-то отчитывал талантливого полузащитника Буряка: «Пятку убираем». Из ваших уст такой запрет представить сложно.

— Можно допускать определённую степень свободы на поле. Но мастерство футболиста позволяет чётко понимать, где, что и когда ты должен делать. В современном футболе иногда сложно сыграть по-другому, кроме как пяткой. Тут уже речь не столько об эффектности, сколько об эффективности. Нам всем, футболистам и тренерам, важно понимать, где и какой допуск мы даём. Но и пережимать нельзя. Нельзя бояться. Мы должны быть свободными и смелыми при принятии решений. Иначе мы скатимся к совершенно простой игре, которой зрители точно не будут рады.



— Чья тренерская философия вам близка?

— Футбол меняется настолько быстро, что революционная игра «Барселоны» Гвардиолы и Месси уже кажется чем-то далёким. Степень надёжности, контроля мяча у лучших футбольных команд мира приближается к баскетбольным стандартам. Футбол той «Барсы» или современного «Манчестер Сити» не может не нравиться. Но если что-то и переносить в российский футбол, то скорее организацию игры «Баварии» и «Ливерпуля» прошлого сезона. Такой стиль игры нам перенять чуть более реально, чем барселонский.



— На фоне многих коллег вы выглядите неправдоподобно сдержанным и интеллигентным тренером. Считаете, в футболе можно обойтись без «пихача»?

— У каждого своя манера поведения, но я не назову себя очень спокойным человеком, каким могу показаться по нарезкам с матчей. Я тоже требовательный, эмоциональный. Могу и голос повысить, и пошуметь. В футболе нельзя быть бесстрастным. Футбол – эмоциональная игра, и мы должны передавать свою энергетику футболистам. А они должны быть уверены, что эту подзарядку у нас получат.



— Раздражает, когда вас представляют как «того самого тренера, который воспитал Дзагоева»?

— Это продолжалось долго, но сейчас уже поменьше. Алан — большой футболист, и я горжусь этим фактом в своей биографии. Но через меня и академию в Тольятти прошло немало футболистов, помимо Алана. Те же Зобнин, Кутепов, Крицюк, Дудиев, Хубулов, Юсупов, Емельянов, Цаллагов, Маргасов, Горбатенко и другие. У меня есть опыт работы тренером на всех этапах, и я этого не стесняюсь. Когда-то я был в детском футболе, потом в молодёжном. Параллельно работал спортивным директором Академии имени Коноплёва в Тольятти — именно в те годы (2006-2008), когда она стала лучшей в стране. Этой работой, которую мы делали вместе с Дмитрием Поляцкиным, я горжусь не меньше, чем нынешними достижениями. Многие говорят, что я только детский или молодёжный тренер, когда им это выгодно, но последние 16 лет я занимаюсь только профессиональным футболом. При этом доволен каждым своим выпуском, своими воспитанниками, мне очень везло, через меня прошли десятки футболистов. Я знаю, как их развивать, я через это проходил. Знаю, как делать футболиста сильнее с каждым днём, умею обучать. Я теперь на свою работу под таким углом смотрю. Сейчас, говоря о вопросах управления или тактики, например, я могу объяснить, как правильно поставить ногу, развернуть стопу или корпус. Это небольшие детали, которые делают футболиста сильнее, и даже взрослые игроки, которые стабилизировали свой уровень, могут расти при правильном отношении.

«Финал Кубка не пересматривал ни разу – больно…»

— Сколько раз вы пересматривали кубковый финал с «Локо»?

— Ни разу. Больно. Планировал в отпуске, через день-два посмотреть. Но пока – нет, не могу.

Игорь Осинькин Фото: kc-camapa.ru

— Не слишком наивно со стороны «Крыльев» было ввязываться в открытый футбол с опытным «Локомотивом»?

— Иногда сам матч нас во что-то ввязывает. Если помните, мы начали с простой ошибки, с 0:1. Это не открытая игра, не закрытая – просто ошибка. После этого нам надо было отыгрываться. Закрывшись, сделать это невозможно. Наверное, сравняв счёт, мы могли бы поиграть аккуратнее, более дисциплинированно в обороне. Но мы в этот момент реально создавали больше соперника, и тактически ломать свою игру, наверное, не имело смысла. Мы ведь ещё могли забить до перерыва. А второй тайм снова начался с несчастного случая. От ошибок не застрахован никто. Бывают ошибки, когда мы попадаем под настоящее давление, из-под которого не можем выйти ввиду качественной игры соперника. А это были ошибки в чистом виде, оторванные от давления соперника, в которых виноваты только мы сами. Вот в этот момент, после второго гола «Локомотива», у нас не всё получилось. Снова заиграть с позиции силы против такой опытной команды было невероятно сложно. Мы начинали уставать, глубины состава не хватило. Ну не сидели у нас Миранчук и Зе Луиш на лавке! А нам ещё в первом тайме пришлось Якубу по травме менять. В общем, второй раз по-настоящему вернуться в игру мы не смогли. Но даже при этом пара моментов у Вани Сергеева была – могли отыграться…



— Результативные ошибки в защите — от недостатка серьёзной оборонительной практики в ФНЛ?

— Это была уже седьмая игра на Кубок. Из них пять – с командами РПЛ. В четырёх предыдущих (с «Ротором», «Химками», «Динамо», «Ахматом». – Прим. «Чемпионата») мы не пропустили ничего. Не думаю, что в финале уровень противодействия был прямо-таки в разы выше. Поверьте, в ФНЛ тоже хватает команд, способных создать проблемы даже клубам Премьер-Лиги. И это не только «Оренбург», «Нижний» или «Алания», но и «Торпедо», «Балтика». Мы играли с ними, пару матчей проиграли. Там тоже иногда совершали глупые ошибки. Но если мы пропустили меньше всех в ФНЛ, значит, у «Крыльев» не самая плохая оборона.

Надо разделять моменты, когда соперник заставляет ошибиться и когда привозим себе сами. «Локомотив» во втором тайме мог и свои голы забить, но забил после двух наших глупых ошибок, про которые надо просто забыть.

Несчастный случай. Так бывает.

Фото: kc-camapa.ru

— Слёзы были в раздевалке?

— Прямо слёз не было. Наверное, где-то мы попытались их спрятать, но, конечно, было разочарование. Получилось так, что после этого поражения про нас стали больше говорить, чем после сезона в ФНЛ, где мы достаточно удачно выступили, чем после предыдущих кубковых матчей с «Динамо», «Ахматом». Это очень высокий уровень. Наверное, больше людей посмотрело матч, да и мы в игровом плане первый тайм провели наравне, про игру стали много говорить. Сезон был длинный, много игр, как удачных, так и похуже. То, что произошло с «Локомотивом», люди по-разному оценивают, и сейчас можно сказать, что мы выглядели вполне достойно, играли в свой футбол с хорошей командой, что очень важно на данном этапе. Нам теперь играть в РПЛ. Многие говорят, что у нас опытная команда, но к концу сезона, особенно после травмы Гацкана, который весеннюю часть сезона пропустил, у нас играло обычно 4-5 человек с опытом в РПЛ: Зиньковский, Зеффан, Чернов, Полуяхтов, Кабутов — у остальных его нет. Мы сами должны задумываться, что, несмотря на пять кубковых матчей с командами РПЛ (ладно, на четыре — «Ротор» привозил запасных), всё может пойти по-другому. Нельзя сейчас быть в розовых очках из-за одного тайма и думать, что всё у нас теперь получится и будет идеально. Нет, надо очень много работать, и в том числе над стабильностью в обороне, чтобы не делать лишних подарков.



— Что сказали в раздевалке после финала?

— Что мы сыграли достойно, что проделали большой путь. Понятно, что все хотят побеждать и выигрывать титулы, но давайте продолжать расти — и это всё придёт. Отдельно по финалу отмечу мощнейшую поддержку наших болельщиков. Их было очень много. То, как они болели за нас, — дорогого стоит.



— В РПЛ можно добиваться высоких результатов, играя в яркий, наступательный футбол?

— Даже в ФНЛ у нас далеко не всегда выходило эффектно, почему так вышло в финале Кубка — мы не знаем, сейчас можно только догадываться. У нас нет цели играть ярко всегда. Но мы всегда должны иметь преимущество над соперником за счёт лучшего понимания игры, доминирования или скорости. И подходя к каждому матчу в следующем сезоне, мы будем должны учитывать силу соперника, свою силу, подготовку и стабильность состава и так далее. Конечно, хотелось бы играть в атакующий футбол. Не скажу, что у нас игра намного более атакующая, чем у других, это неправильно, но мой личный баланс как тренера чуть-чуть больше смещён вверх, чем у большинства. Он не может быть далеко, и есть ситуации, когда мы должны обороняться. В этом сезоне мы пропустили меньше всех в лиге — как и в прошлом сезоне с «Чертаново», поэтому говорить о крайностях я бы не хотел. Есть несколько удачных комбинаций, которые получились в финале, но они не должны запутать нас или поменять отношение к нам. Мы не должны заблудиться в своей же игре, надо чётко понимать свои умения, сильные и слабые стороны.

Не стоит заявлять, что мы будем самой атакующей командой, больше всех забивать, красивее всех играть. Сейчас я уже начинаю интуитивно защищаться от этих разговоров.

Я не вижу футбол так, что сейчас мы все побежим вперёд и самое главное — красиво сыграть. Надо будет с ребятами об этом поговорить, чтобы мы не потеряли баланс.

«Не верю в ту грязь, которая выливается на Ларина»

— Наверняка следите за своими чертановскими учениками Глушенковым с Умяровым. Не ошиблись они с переходом в «Спартак»?

— У каждого своя дорога. Если Умяров провёл больше матчей и его можно уже назвать более стабильным игроком основы, то у Глушенкова чуть-чуть получилось, но пришлось уходить. Он провёл очень хороший отрезок здесь, в Самаре. К сожалению, получил очень сложную травму крестообразной связки. После такого повреждения всегда есть сомнения, как человек вернётся, но мы видим, что он снова выходит, начинает забивать за «Химки». В целом они хорошие футболисты по меркам РПЛ, которые интересны всем.



— Зная Глушенкова, можете допустить, что он специально удалился в игре со «Спартаком»?

— Нет, это был чей-то комментарий, кто-то сказал, не подумав. Такой эпизод мог случиться со всеми, тем более глупо удаляться после того, как забил гол. Проще было его не забивать. Сейчас часто футбол с грязью смешивают, а я не хочу об этом даже думать. Вот, например, в последнем туре ФНЛ было много ситуаций, где казалось, что кто-то что-то сдаст, а в итоге никто никому не сдал. Наш футбол уже не такой, как 15-20 лет назад, надо про такие вещи забывать. Он стал намного чище, самых явных признаков вообще не видно. Просто мы испорчены: сначала думаем о плохом, а потом уже начинаем соображать.



— Когда слышите слухи про Пиняева и очередной топ-клуб — как реагируете?

— В прошлом сезоне Сергей немного у меня потренировался. Интересный, яркий, очень молодой футболист, которому ещё предстоит много сделать, чтобы реализоваться. У него есть качества, которые при хорошей работе позволят ему превратиться в звёздочку, но работы очень много, и я каждый раз говорю ему об этом при встрече.



— Он действительно такой большой талант или преувеличивают?

— Даже большие таланты могут не реализоваться, а не совсем очевидные – наоборот, прибавлять за счёт определённых вещей. Пиняев сейчас в том возрасте, когда нельзя точно сказать, что он будет футболистом, однако у него есть качества, которых нет у других. Он очень быстрый, особенно на первых шагах, моментально принимает решения. Если прибавит в определённых вещах, в частности в оборонительной работе, сможет стать очень хорошим футболистом.

— Больно за «Чертаново», что вылетели из ФНЛ?

— Конечно. Наверное, слишком много людей одновременно ушло, и не только в «Крылья». Сейчас все понимают, что отпускать надо более плавно, но была и внутренняя ситуация: многие футболисты понимали, что надо уходить. Плюс пошли травмы у оставшихся лидеров, и получилось то, что получилось. Я рад, что был частью этого очень интересного проекта, он хорошо пошумел, его оценили болельщики и специалисты. Надеюсь, после определённой перезагрузки «Чертаново» и дальше будет расти и развиваться.



— Вас удивило задержание бывшего директора «Чертаново» Ларина?

— Очень! Человек готов жертвовать всем ради футбола – и вдруг какие-то обвинения… Любой футболист и тренер в «Чертаново» в непростой ситуации первым делом бежал к Ларину, за простым ли советом или материальной помощью. К нему настолько просто можно было зайти. В ту грязь, которая на него сейчас выливается, я даже верить не хочу. Бюрократические придирки не могут изменить оценки деятельности человека, так много сделавшего для футбола и реально в нём что-то построившего. Все бы работали так, как Ларин, у нас и страна, и футбол были бы намного лучше.

«Очень хотелось бы сохранить эту команду!»

— Какие у вас остались воспоминания о прошлом, мимолётном заходе в РПЛ, в мае 2016-го с «Кубанью»?

— Мы практически совершили чудо. Казалось, невозможно было зацепиться за РПЛ, но мы это сделали, обыграв «Динамо», которое после того поражения вылетело в ФНЛ, и «Локомотив» в Москве, лишив его Лиги Европы. Но после этих игр у нас вылетело из-за травм половина команды. Стыки играли полудублирующим составом. Всё это в комплексе с грубейшими судейскими ошибками и привело к поражению от Томска. Да и в клубе в тот момент уже было не всё хорошо в организационном и финансовом плане. Но мне за свой первый заход в РПЛ совершенно не стыдно. Считаю, что проделал в Краснодаре хорошую работу – несмотря на то, что после сезона пришлось уйти.



— Но именно плановый, целенаправленный заход в Премьер-Лигу вам предстоит первый. Есть волнение?

— Волнение – не то слово. Есть некоторые опасения. У любой команды, игрока, тренера они должны быть. Это естественно. Но я уверен: из того, что есть, мы сможем взять, вытащить максимум. Наша команда достойна быть в Премьер-Лиге.



— Но, судя по вашим же словам, уверенности, что удастся этой бригадой зайти в РПЛ, пока нет?

— Сейчас в клубе происходят изменения, поэтому об уходах, приглашениях, детальных планах и так далее говорить преждевременно. Думаю, ясность наступит в ближайшие дни.



— Спрос на лидеров «КС» наверняка повысился.

— Мы это и в прошлом сезоне проходили. Перед каждым туром до середины осени не знали, сыграет ли Зиньковский в следующем матче. К нему был интерес, он о нём знал, всё время был немного на двух стульях. В этот момент он достаточно хорошо играл, я опасался, что будет хуже, но ему трудно было сконцентрироваться на своей игре и команде. Но вот потом, когда дозаявка прошла и всё устаканилось, он недели на три выпал из-за травмы, последствия которой ощущал до перерыва. Мы действительно опасаемся, что можем кого-то потерять. Футболисты себя проявили, но мы надеемся, что они все останутся в команде. Сейчас они стали лучше играть, в том числе за счёт того, что знают требования, партнёров, в какой футбол играть — тут для них всё понятно. Никто из них не может сказать уверенно, что выйдет и сыграет в любом клубе Премьер-Лиги. Поэтому очень хотелось бы сохранить команду, чтобы усиления были точечными, а не такими большими, как в прошлом сезоне.



— Разговариваете с футболистами на эту тему?

— Я бы хотел, чтобы все они остались здесь. Каждый из них идёт по своей дороге, со своей головой на плечах. Угадать дорогу, сделать по ней первые шаги, чтобы потом разогнаться — тоже очень важно. Мы разговариваем с ребятами в том числе на эту тему. Очень важно, чтобы на пути было комфортно, команда с хорошими внутренними отношениями не всегда встречается, а у нас сейчас сложился прекрасный коллектив, к нам в городе и области идеальное отношение. Есть мощная поддержка губернатора Дмитрия Азарова — мы на связи, он в курсе всех дел команды, всегда готов помочь. Это очень и очень важно для нас. Надеюсь и верю, что у «Крыльев» и дальше всё будет хорошо.