Дмитрий Хохлов возглавил «Ротор»

Дмитрий Хохлов назначен на пост главного тренера «Ротора», сообщает пресс-служба волгоградского клуба.
Дмитрий выступал за ЦСКА, «Торпедо», «Локомотив», «ПСВ» (Нидерланды), «Реал Сосьедад» (Испания) и московское «Динамо». По завершении карьеры игрока Хохлов остался в «Динамо». В июне 2012 года был назначен главным тренером молодёжного состава. Под его руководством бело-голубые дважды становились чемпионами и завоевывали серебряные медали первенства молодёжных команд. Работал в «Кубани» и «Динамо-2». С 2017 по осень 2019 года трудился главным тренером основной команды «Динамо».
Напомним, в заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Ротор» имел шанс на сохранение прописки в высшем дивизионе, однако матч его конкурента — «Уфы» — был отложен на более позднее время из-за жаркой погоды. В итоге уфимцы одолели своего соперника со счётом 2:1 и остались в РПЛ. «Ротор» сыграл вничью с «Рубином» (1:1). Волгоградский клуб вылетел в Футбольную национальную лигу.
- 28 мая 2021
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