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Тухель назвал «Челси» аутсайдером финала Лиги чемпионов

Тухель назвал «Челси» аутсайдером финала Лиги чемпионов
Максим Хрущ
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о своих противостояниях с командами Хосепа Гвардиолы в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Надо постараться показать свою лучшую игру, чтобы потом ни о чём не жалеть. Стараюсь донести это до каждого и подготовить команду.

Мы провели вместе шесть матчей. Фрэнк Лэмпард проделал хорошую работу на групповом этапе, и мы не жалели сил, чтобы оказаться здесь. Мы голодны. Рады, что дошли до финала, но хотим радоваться ещё больше после него. Пускай мы всё же аутсайдеры, надеюсь, мы победим. Прекрасно понимаем, что «Манчестер Сити» — это образец. Но в футболе у тебя всегда есть шанс сократить разницу.

Травмы? Тут только прекрасные новости — травм у нас нет. Надеюсь, всё так и останется», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая.

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