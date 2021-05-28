ЦСКА огласил срок контракта с Мухиным, который перешёл из «Локомотива»

Сегодня, 28 мая, московский «Локомотив» объявил о переходе полузащитника Максима Мухина в стан другого столичного клуба — ЦСКА. Армейцы на своём официальном сайте подтвердили этот трансфер, сообщив, что Мухин подписал контракт с клубом сроком на пять лет.

Напомним, 15 мая «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА ведёт переговоры о переходе Мухина. Впоследствии стало известно, что Максим согласовал условия контракта с армейцами. Сумма сделки по 19-летнему россиянину оценивается примерно в 15 млн рублей.

Мухин является воспитанником академии футбола имени Юрия Коноплёва. В 16 лет перешёл в молодёжную команду «Крылья Советов». В 2019 году пополнил состав «Локомотива». В завершившемся сезоне хавбек провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге. В марте был вызван в сборную России и дебютировал за неё во встрече со Словакией.