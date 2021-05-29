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Моуринью желает сохранить Мхитаряна в «Роме», несмотря на их конфликт в «Ман Юнайтед»

Моуринью желает сохранить Мхитаряна в «Роме», несмотря на их конфликт в «Ман Юнайтед»
Вячеслав Моренко
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Новый главный тренер «Ромы» 58-летний португальский специалист Жозе Моуринью желает сохранить в составе армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, несмотря на их конфликт во время совместного пребывания в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, в ближайшее время «Рома» предложит Мхитаряну новый контракт, после чего футболисту предстоит обдумать свой выбор – покинуть клуб на правах свободного агента в июне или же принять предложение.

В сезоне-2020/2021 футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. С 2007 года вызывается в национальную команду Армении.

Напомним, Генрих Мхитарян попал в сборную сезона итальянской Серии А по версии WhoScored, получив оценку 7,3. Звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Италии поделили между собой нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье, у обоих игроков оценка 7,6.

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