Моуринью желает сохранить Мхитаряна в «Роме», несмотря на их конфликт в «Ман Юнайтед»

Новый главный тренер «Ромы» 58-летний португальский специалист Жозе Моуринью желает сохранить в составе армянского полузащитника Генриха Мхитаряна, несмотря на их конфликт во время совместного пребывания в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Как отмечает источник, в ближайшее время «Рома» предложит Мхитаряну новый контракт, после чего футболисту предстоит обдумать свой выбор – покинуть клуб на правах свободного агента в июне или же принять предложение.
В сезоне-2020/2021 футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. С 2007 года вызывается в национальную команду Армении.
Напомним, Генрих Мхитарян попал в сборную сезона итальянской Серии А по версии WhoScored, получив оценку 7,3. Звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Италии поделили между собой нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье, у обоих игроков оценка 7,6.
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