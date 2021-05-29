Экс-тренер сборной России рассказал о главном плюсе Аршавина

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк, ранее работавший в сборной России, поздравил бывшего игрока «Зенита», «Арсенала» и национальной команды Андрея Аршавина с юбилеем, а также назвал его главный плюс.



«Андрей выделялся своими скоростными качествами, дриблингом, умением обыграть один в один. Но такими качествами обладает не так мало игроков. Главный плюс Андрея – умение сыграть нестандартно, что всегда отличает большого мастера. Такое действие приводит или к голевому моменту, или к забитому голу.



Андрей – это человек, который всегда имеет свое мнение и обладает определённой харизмой. Но всё же, лидерские качества он проявлял на поле.



Были ли сомнения у тренерского штаба по поводу поездки Аршавина на Евро-2008 после нелепого удаления в Андорре? Всё зависело от срока дисквалификации. Андрею грозило больше, чем два матча, но тогда очень сильно помог Вячеслав Иванович Колосков. Благодаря его огромному авторитету в футбольном мире, удалось добиться для Андрея минимального наказания – два матча. Как только об этом стало известно, все сомнения у тренерского штаба отпали. Гус, Игорь Корнеев и я были единодушны – Аршавин едет на Евро.



Конечно, Андрей на Евро-2008 проявил себя очень хорошо, но у нас был принцип – отмечать всю команду. И ещё я бы отдельно отметил тех ребят, которые мало играли или совсем не играли. Но они внесли огромный вклад, чтобы в команде была рабочая атмосфера.



Хочу поздравить Андрея с 40-летием. Здоровья, благополучия, и чтобы он реализовал себя в своей нынешней жизни!» — цитирует Бородюка «Советский спорт».