Тухель пародирует Гвардиолу перед игроками «Челси». Видео
Поделиться
Главный тренер «Челси» Томас Тухель развлёк своих футболистов накануне финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Немецкий специалист спародировал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, изобразив его эмоциональное общение с игроками. Заметив, что его снимают, Тухель улыбнулся и помахал журналистам.
Видео опубликовано в «Твиттере» The Sun.
Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая. Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом. Изначально встреча должна была пройти на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле, однако УЕФА решил перенести финальный матч турнира в Португалию.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 29 мая 2021
-
17:44
-
17:41
-
17:23
-
17:20
-
16:55
-
16:52
-
16:34
-
16:27
-
15:58
-
15:51
-
15:37
-
15:31
-
15:14
-
14:49
-
14:44
-
14:43
-
14:41
-
14:37
-
14:36
-
14:32
-
14:30
-
14:03
-
14:00
-
13:43
-
13:22
-
13:12
-
13:04
-
12:55
-
12:49
-
12:39
-
12:29
-
11:58
-
11:44
-
11:40
-
11:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам