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Тухель пародирует Гвардиолу перед игроками «Челси». Видео

Тухель пародирует Гвардиолу перед игроками «Челси». Видео
Алексей Ласнов
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель развлёк своих футболистов накануне финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Немецкий специалист спародировал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, изобразив его эмоциональное общение с игроками. Заметив, что его снимают, Тухель улыбнулся и помахал журналистам.

Видео опубликовано в «Твиттере» The Sun.

Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая. Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Мигелем Матеу Лаосом. Изначально встреча должна была пройти на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле, однако УЕФА решил перенести финальный матч турнира в Португалию.

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