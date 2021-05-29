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«Кёльн» разгромил «Хольштайн» в ответном матче и остался в Бундеслиге

«Кёльн» разгромил «Хольштайн» в ответном матче и остался в Бундеслиге
Артур Иванов
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Сегодня завершился ответный матч между «Хольштайном» и «Кёльном» за право выступать в высшем немецком дивизионе в следующем сезоне. Встреча состоялась на стадионе «Хольштайн-Штадион» в Киле. «Козлы» разгромили соперника 5:1.

На 3-й минуте защитник Йонас Хектор вывел гостей вперёд. Спустя минуту защитник Джэ Сон Ли сравнял счёт. Дубль форварда Себастьяна Андерссона (6-я и 13-я минута) и гол Рафаэля Чичоса (39-я минута) обеспечили «Кёльну» комфортное преимущество к перерыву. А на 84-й минуте полузащитник Эльес Шкири поставил точку в матче.

Первая встреча завершилась минимальной победой «Хольштайна» в гостях со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч, клуб из Кёльна отстоял право играть в Бундеслиге.

Германия - Переходные матчи. Переходные матчи
29 мая 2021, суббота. 19:00 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
1 : 5
Кёльн
Кёльн
0:1 Хектор – 3'   1:1 Сон – 4'   1:2 Андерссон – 6'   1:3 Андерссон – 13'   1:4 Кцихос – 39'   1:5 Скири – 84'
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