«Кёльн» разгромил «Хольштайн» в ответном матче и остался в Бундеслиге

Сегодня завершился ответный матч между «Хольштайном» и «Кёльном» за право выступать в высшем немецком дивизионе в следующем сезоне. Встреча состоялась на стадионе «Хольштайн-Штадион» в Киле. «Козлы» разгромили соперника 5:1.



На 3-й минуте защитник Йонас Хектор вывел гостей вперёд. Спустя минуту защитник Джэ Сон Ли сравнял счёт. Дубль форварда Себастьяна Андерссона (6-я и 13-я минута) и гол Рафаэля Чичоса (39-я минута) обеспечили «Кёльну» комфортное преимущество к перерыву. А на 84-й минуте полузащитник Эльес Шкири поставил точку в матче.



Первая встреча завершилась минимальной победой «Хольштайна» в гостях со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч, клуб из Кёльна отстоял право играть в Бундеслиге.

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