Менди стал первым африканским вратарём, сыгравшим в финале Лиги чемпионов

Голкипер «Челси» Эдуард Менди установил уникальное достижение, став первым африканским вратарём, который играет в финале ЛЧ, сообщает Goal.com.



Голкипер лондонского клуба рисковал пропустить решающую встречу главного европейского турнира, получив травму за шесть дней до финала. Но всё-таки Менди смог оправиться от травмы и выйти на поле в матче с «Манчестер Сити».



Последним голкипером с африканского континента, который принял участие в финале Кубка европейских чемпионов, был Брюс Гроббелар. Бывший игрок сборной Зимбабве защищал ворота «Ливерпуля» в 1985 году.



Финальная встреча проходит на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Манчестер Сити» вышел в финал, обыграв в двух матчах «Пари Сан-Жермен» (2:1, 2:0). «Челси» в полуфинале прошёл мадридский «Реал» (1:1, 2:0).

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