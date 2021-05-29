Тьяго Силва повторил рекорд ЛЧ, сыграв в двух финалах подряд за разные клубы

Защитник «Челси» Тьяго Силва стал пятым в истории игроком, который принял участие в двух финалах ЛЧ подряд за разные команды, сообщает твиттер-аккаунт OptaJoe.



Ранее подобное достижение удавалось Марселю Десайи («Марсель» и «Милан»), Паулу Соузе («Ювентус» и «Боруссия» Д.), Самюэлю Это′О («Барселона» и «Интер»)и Альваро Морате («Реал» и «Ювентус»).



Финальная встреча проходит на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Карлос Дель Серро Гранде.



«Манчестер Сити» вышел в финал, обыграв в двух матчах «Пари Сан-Жермен» (2:1, 2:0). «Челси» в полуфинале прошёл мадридский «Реал» (1:1, 2:0).

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