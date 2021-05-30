«Зенит» попал в третью корзину при жеребьёвке Лиги чемпионов из-за победы «Челси»
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«Зенит» попал в число команд в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
Согласно регламенту, в первую корзину жеребьевки в число сеяных команд попадают чемпионы шести первых национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА — Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия. В первую корзину также попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Так как в финале Лиги чемпионов этого сезона победил «Челси», место в первой корзине не освободилось, поэтому петербургская команда оказалась в третьей корзине.
В следующем сезоне Лиги чемпионов сыграют две российские команды — «Зенит», который начнёт с группового этапа, и «Спартак», который стартует с квалификационного раунда.
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