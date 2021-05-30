Тьяго Силва: всякий раз, когда «ПСЖ» вылетал из ЛЧ, люди считали меня виновником

Защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал победу клуба в Лиги чемпионов, отметив, что его несправедливо обвиняли в неудачах его бывшей команды «ПСЖ».



«Это невероятно. Это самый важный момент в моей карьере. Это незабываемо. Завоевание этого трофея — очень много для меня значит. Моя травма? Я много о чём думал после этого. Сложно покидать игру настолько рано. Но я счастлив, потому что команда сохраняла спокойствие и хорошо защищалась.



Мы были вознаграждены за всё, что мы сделали. Это особенный триумф для меня, особенно с учётом того давления, которое на меня оказывали в Париже. Всякий раз, когда «ПСЖ» вылетал, люди искали виновного, и это всё время был я. Неприятно.



Надеюсь, что французский клуб выиграет ЛЧ в будущем, потому что у меня осталось там много друзей. Я навсегда останусь красно-синим», — приводит слова Силвы Goal.



Защитник повторил рекорд ЛЧ, сыграв в двух финалах подряд за разные клубы. Ранее подобное достижение удавалось Марселю Десайи («Марсель» и «Милан»), Паулу Соузе («Ювентус» и «Боруссия» Д.), Самуэлю Это′О («Барселона» и «Интер») и Альваро Морате («Реал» и «Ювентус»).

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