Де Йонг: считаю, что Куман – хороший тренер. Надеюсь, он останется в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением о будущем главного тренера Роналда Кумана в команде.
«Много о чем пишут. Я не общался ни с людьми из клуба, ни с Куманом, так что не в курсе, что происходит. Слышу то же самое, что и вы. Не знаю, правда ли, что Куман уйдёт, не могу судить. Могу сказать только, что у меня с ним хорошие отношения. Считаю, что он хороший тренер. Надеюсь, что он останется.
«Барселона» – один из главных клубов мира, если нет чемпионства, сразу начинается ворчание. Так что, в этом смысле новости о Кумане меня не удивляют», – цитирует де Йонга NU.nl.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кумана могут уволить с поста главного тренера. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года. Действующий контракт специалиста рассчитан до 2022 года. По итогам сезона-2020/21 команда набрала 79 очков и заняла 3-е место в чемпионате Испании.
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