«Порту» и «Бешикташ» интересуются Лаксальтом
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Уругвайский полузащитник «Милана» Диего Лаксальт может перейти в «Порту» или «Бешикташ». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Минувший сезон 28-летний Лаксальт провёл в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн.
«Селтик» арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В «Милан» футболист перешёл летом 2018 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 14,9 млн. В ходе своей карьеры защитник также выступал за «Торино», «Эмполи» и «Болонью», а также принадлежал «Интеру».
В январе появилась информация, что Лаксальт отказал клубу из ОАЭ ради того, чтобы продолжать играть в «Селтике».
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