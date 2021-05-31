«Порту» и «Бешикташ» интересуются Лаксальтом

Уругвайский полузащитник «Милана» Диего Лаксальт может перейти в «Порту» или «Бешикташ». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Минувший сезон 28-летний Лаксальт провёл в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн.

«Селтик» арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В «Милан» футболист перешёл летом 2018 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 14,9 млн. В ходе своей карьеры защитник также выступал за «Торино», «Эмполи» и «Болонью», а также принадлежал «Интеру».

В январе появилась информация, что Лаксальт отказал клубу из ОАЭ ради того, чтобы продолжать играть в «Селтике».