Кунде заявил о намерении покинуть «Севилью»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде заявил, что не жалеет о своём выборе перейти в испанскую команду, однако хочет выступать в ещё более статусном клубе.
«Переход в «Севилью» был лучшим вариантом, чтобы улучшить свою игру. Не жалею о своём выборе. Я играл в большом клубе, но хотел бы выступать в ещё большем. Посмотрим, что ждёт меня в будущем», — цитирует Кунде Telefoot.
Ранее стало известно, что «Реал» ведёт переговоры о трансфере Кунде. Действующий контракт с «Севильей» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.
Также сообщалось, что Кунде может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов предложить до € 70 млн за 22-летнего центрального защитника. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть Кунде в паре с Гарри Магуайром в центре обороны. Интерес к французу также проявляли «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».
В сезоне-2020/2021 22-летний француз провёл 34 матча в чемпионате Испании, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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