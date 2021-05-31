Кунде заявил о намерении покинуть «Севилью»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде заявил, что не жалеет о своём выборе перейти в испанскую команду, однако хочет выступать в ещё более статусном клубе.

«Переход в «Севилью» был лучшим вариантом, чтобы улучшить свою игру. Не жалею о своём выборе. Я играл в большом клубе, но хотел бы выступать в ещё большем. Посмотрим, что ждёт меня в будущем», — цитирует Кунде Telefoot.

Ранее стало известно, что «Реал» ведёт переговоры о трансфере Кунде. Действующий контракт с «Севильей» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.

Также сообщалось, что Кунде может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб готов предложить до € 70 млн за 22-летнего центрального защитника. Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть Кунде в паре с Гарри Магуайром в центре обороны. Интерес к французу также проявляли «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».

В сезоне-2020/2021 22-летний француз провёл 34 матча в чемпионате Испании, забил два гола и отдал одну результативную передачу.