Денис Давыдов: Федун — топовый! Искренне его обожаю

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов, ныне выступающий за «Томь», рассказал о своём отношении к владельцу красно-белых Леониду Федуну.



«Конечно, я общался с Федуном. Много раз. Он очень тепло ко мне относился, постоянно подбадривал: «Давай, работай. Всё будет хорошо». Классный мужик! Умный и очень харизматичный. Никаких обид из-за прозвища Месси на него нет — Леонида Арнольдовича я искренне обожаю. Даже сейчас, если вижу его интервью или какой-то заголовок, то сразу кликаю. Федун — топовый!» — приводит слова Давыдова Sport24.



Давыдов начинал карьеру в «Спартаке», откуда уходил в аренду в «Млада-Болеслав» и юрмальский «Спартак». В 2018 году покинул московский клуб и впоследствии играл за «Нижний Новгород» и софийский ЦСКА. В «Томь» 26-летний форвард перебрался в прошлом году.