Агуэро прокомментировал переход в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который подписал с «Барселоной» двухлетний контракт, прокомментировал переход в испанский клуб.

«Все мы знаем, что «Барселона» — это лучший клуб в мире. Считаю, что принял отличное решение, перейдя сюда. Конечно, это шаг вперёд для меня. Я очень счастлив. Надеюсь, я помогу команде выигрывать титулы.



В первую очередь я хочу играть и помогать одноклубникам. Если у команды будут хорошо идти дела, я буду счастлив. Обнимаю всех болельщиков. Обещаю стараться изо всех сил. Надеюсь, фанаты смогут насладиться моей игрой», — сказал Агуэро в интервью пресс-службе каталонцев.

«Барселона» и Агуэро достигли соглашения о переходе, которое вступит в силу 1 июля, когда завершится его контракт с «Манчестер Сити». Игрок подписал контракт до конца сезона-2022/2023, в котором есть пункт об отступных в размере € 100 млн.



Напомним, английский клуб принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. Нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года.