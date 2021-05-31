Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агуэро прокомментировал переход в «Барселону»

Агуэро прокомментировал переход в «Барселону»
Алексей Ласнов
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, который подписал с «Барселоной» двухлетний контракт, прокомментировал переход в испанский клуб.

«Все мы знаем, что «Барселона» — это лучший клуб в мире. Считаю, что принял отличное решение, перейдя сюда. Конечно, это шаг вперёд для меня. Я очень счастлив. Надеюсь, я помогу команде выигрывать титулы.

В первую очередь я хочу играть и помогать одноклубникам. Если у команды будут хорошо идти дела, я буду счастлив. Обнимаю всех болельщиков. Обещаю стараться изо всех сил. Надеюсь, фанаты смогут насладиться моей игрой», — сказал Агуэро в интервью пресс-службе каталонцев.

«Барселона» и Агуэро достигли соглашения о переходе, которое вступит в силу 1 июля, когда завершится его контракт с «Манчестер Сити». Игрок подписал контракт до конца сезона-2022/2023, в котором есть пункт об отступных в размере € 100 млн.

Напомним, английский клуб принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. Нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года.

Новость по теме
Агуэро подписал с «Барселоной» контракт на два года, отступные — € 100 млн
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021