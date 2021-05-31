Врач сборной России — о травмах Кокорина: при профессиональном отношении проблем не будет

Врач сборной России Эдуард Безуглов высказался по поводу физических и моральных кондиций нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
«По мышечным травмам разговаривали с ним прошлым летом, у него была проблема с икроножной мышцей. Надеюсь, наши рекомендации ему помогли. По другому вопросу, не связанному с футболом, общались с ним неделю назад. Всё у него хорошо, он в нормальном настроении. Могу сказать, что, сколько с ним общался, ничего, кроме позитива, не было. Ничего плохого о нём сказать не могу. Надеюсь, всё будет хорошо. Он только переехал в другой чемпионат, и чемпионат очень непростой. Адаптируется, пройдёт предсезонку — и хочется верить, что всё наладится. Талант у него точно есть.
Если говорить о мышечных повреждениях, то возраст является одним из факторов риска мышечного травматизма. И на этот фактор повлиять нельзя. Здесь больше вопрос к контролю переносимости нагрузок. Если футболист относится максимально профессионально к восстановлению, питанию, тренировкам, а со стороны врачей и тренеров есть понимание и знание того, как планировать тренировочный и восстановительный процессы, то больших проблем быть не должно. Просто надо всем — врачам, тренерам и самому футболисту — понять: кем ты был пять лет назад и кто ты сейчас — это всё же разные люди с точки зрения переносимости нагрузок», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».
- 31 мая 2021
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