Матч квалификации молодёжного Евро перенесён из-за запрета на полёты в Беларусь

Матч молодёжных сборных Беларуси и Кипра в отборочном турнире Евро-2023 перенесён на год.
«В связи с ситуацией с запретом на полёты в Беларусь и из Беларуси после недавнего решения Евросоюза, невозможно провести выездной матч нашей сборной в отборочном турнире чемпионата Европы 2023 года, который был запланирован на следующую субботу, 5 июня. После консультации между двумя федерациями с УЕФА матч был отложен и назначен на 1 июня 2022 года», — говорится в сообщении пресс-службы федерации футбола Кипра.
Ранее Кипр запретил белорусским самолётам входить в кипрское воздушное пространство, а кипрским – в белорусское. Напомним, 23 мая в Минске совершил незапланированную посадку самолёт, выполнявший рейс Афины – Вильнюс. С борта был снят оппозиционный журналист Роман Протасевич, после чего его поместили в СИЗО. Некоторые европейские страны запретили полёты в Беларусь.
- 31 мая 2021
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