Польша — Россия: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 1 июня, сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Польши. Встреча пройдёт на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша – Россия.
Матч обслужит итальянская бригада арбитров, которую возглавит Марко Гуида. Ассистенты – Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервный рефери — Микаэль Фаббри.
Контрольный матч с Польшей станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.
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