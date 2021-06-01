«Спартак» расстался с Георгием Тигиевым

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев покинул клуб, сообщает пресс-служба молодёжной команды красно-белых в «Твиттере».
У 26-летнего футболиста подошёл к концу срок контракта. «Благодарим Георгия и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Спартака».
Тигиев начинал карьеру в «Торпедо», откуда в 2015 году перешёл в «Анжи». В ходе сезона-2016/2017 Георгия арендовал «Спартак», с которым он по итогам кампании стал чемпионом России. Красно-белые впоследствии выкупили контракт игрока. В составе московской команды защитник также стал обладателем Суперкубка России. В дальнейшем игрок уходил в аренду в «Крылья Советов» и минское «Динамо», а также выступал за «Спартак-2».
В завершившемся сезоне Тигиев провёл за вторую команду красно-белых лишь два матча в Футбольной национальной лиге.
- 1 июня 2021
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