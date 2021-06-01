В «Спартаке» отреагировали на информацию о договорённости Алекса Крала с «Вест Хэмом»

В московском «Спартаке» отреагировали на информацию, что полузащитник команды Алекс Крал согласовал условия контракта с лондонским «Вест Хэм Юнайтед».
«Крал очень профессионально относится к своей карьере и как результат стал системообразующим игроком «Спартака». Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу», — сказал директор красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Крал выступает за «Спартак» с 2019 года. В завершившемся сезоне 23-летний хавбек принял участие в 29 матчах за красно-белых и отдал шесть результативных передач. Команда по итогам кампании заняла второе место в Российской Премьер-Лиге и пробилась в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
- 1 июня 2021
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