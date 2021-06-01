В Госдуме отреагировали на призывы французских СМИ отменить матчи Евро в Петербурге

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на желание французских журналистов отменить матчи чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге. Ранее с подобным призывом выступило издание Le Monde, эту волну подхватили и другие французские СМИ.
«Le Monde — очень старое издание, в принципе, отжило свой век, но ещё пользуется популярностью у взрослого поколения. Таким образом они решили вскочить на волну хайпа. А что сейчас самое модное? Чемпионат Европы, французы любят футбол, разбираются в нём. У всех на слуху ситуация с Беларусью, третье — Путин. Вот три основных момента, которые они захотели слить воедино и получить максимальное количество читателей. Современные СМИ уже обогнали Le Monde по всем позициям.
Они упрекают нас в поддержке братского белорусского народа? А как мы можем не поддержать, это же братская страна, наши соседи, они никогда нас не предавали, как и сербский народ. Кому-то это нравится, кому-то нет, но это уже другая история», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.
- 1 июня 2021
-
14:06
-
13:59
-
13:56
-
13:43
-
13:30
-
13:13
-
13:05
-
13:00
-
12:35
-
12:18
-
12:16
-
12:08
-
11:40
-
11:38
-
11:36
-
11:24
-
11:15
-
10:56
-
10:39
-
10:29
-
10:06
-
09:47
-
09:31
-
08:30
-
08:29
-
08:00
-
07:51
-
07:35
-
07:10
-
06:58
-
06:33
-
05:27
-
04:11
-
03:51
-
03:28