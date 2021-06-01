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Моуринью попросил «Рому» подписать Доннарумму. Он поговорит с вратарём

Моуринью попросил «Рому» подписать Доннарумму. Он поговорит с вратарём
Михаил Рождественский
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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, который в ближайшее время станет свободным агентом в связи с истечением контракта, может продолжить карьеру в «Роме».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, новый главный тренер «волков» Жозе Моуринью хочет видеть 22-летнего футболиста в своей команде и уже обратился к руководству клуба с просьбой подписать его. Также португальский специалист намерен связаться с самим Джанлуиджи и попытаться уговорить его перебраться в «Рому».

Ранее сообщалось, что Моуринью хочет видеть в «Роме» своего бывшего подопечного по мадридскому «Реалу», нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Доннарумма защищал цвета «Милана» с начала карьеры, с 2015 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 37 матчей в итальянской Серии А и пропустил 38 мячей.

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