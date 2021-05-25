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Трансферы «Милана»: Меньян переходит из «Лилля», Доннарумма может уйти

Кажется, «Милан» только что красиво победил Мино Райолу. Доннарумма больше не важен
Кирилл Хаит
«Милан» только что красиво победил Мино Райолу
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За вратаря с 21 сухим матчем заплатили меньше, чем агентская комиссия для Райолы.

Май — лучший месяц для «Милана» за целый год. В начале прибили «Ювентус» в Турине, в конце вымучили победу над «Аталантой» в Бергамо, гарантировали себе место в Лиге чемпионов и даже бонусом заскочили на второе место в чемпионате. Уже здорово, но только что «Милан» одержал ещё одну важную победу.

Джанлука Ди Марцио (качественный инсайдер, когда речь об итальянских клубах) пишет, что «Милан» уже договорился с «Лиллем» о трансфере Мика Меньяна. Трансфер официально состоится в ближайшие дни. Имя не самое раскрученное, поэтому сначала — небольшое пояснение о том, кто он и почему его трансфер настолько важен.

Кто такой Меньян

Основной вратарь команды, которая сенсационно выиграла чемпионат Франции. И которая пропустила меньше всего голов во всех пяти европейских топ-лигах. Да и не только в них: например, «Лилль» пропустил меньше любой команды РПЛ, хотя в чемпионате Франции — на восемь туров больше. А у самого Меньяна 21 матч на ноль — опять же лучший показатель в топ-лигах.

У «Лилля» всё наоборот. Потеряли лидеров и помощника тренера, зато первые в чемпионате У «Лилля» всё наоборот. Потеряли лидеров и помощника тренера, зато первые в чемпионате

Сухие матчи — это отлично, но иногда они являются показателем не только игры вратаря, а и надёжности обороны в целом. Как понять, когда в первую очередь нужно хвалить вратаря, а когда защиту?

Для этого есть показатель PSxG+/- — он показывает разницу между ожидаемыми пропущенными и реальными пропущенными голами. На сайте Fbref статистика Меньяна: +4,8 за сезон. Не лучшая в Европе (у Облака и нескольких вратарей АПЛ цифры зашкаливают намного выше), но лучшая во Франции. И лучше, чем у любого вратаря в Италии и Германии. Включая Джанлуиджи Доннарумму.

Для более полного понимания уровня вратаря нужно знать его цифры не только за последний сезон, а за несколько — эти данные дают информацию о стабильности. Так вот, тут преимущество у Доннаруммы. Сейчас у него был индивидуально худший сезон из последних трёх (хотя он всё равно остался на довольно высоком уровне), а Меньян, наоборот, провёл индивидуально лучший сезон в карьере.

Ещё раз, это важно: на дистанции в несколько сезонов Меньян слабее, это факт. Ожидать от него автоматического повторения своих показателей последнего сезона — наивно и рискованно. То есть он точно не будет настолько хорош, как лучший Доннарумма, но есть причины ожидать, что он будет так же хорош, как Доннарумма образца последнего сезона. В этом заключается риск, хотя без него в любом случае не обойтись, когда игрок резко спрогрессировал.

Почему менять Доннарумму на Меньяна — хорошая идея

А теперь главное — зачем вообще понадобился Меньян? Ответов два. Второй — потому что, по данным Ди Марцио, он обошёлся всего в 15 млн евро. Даже дешевле Эдуарда Менди, которого «Челси» купил в «Ренне» в похожей ситуации: нераспиаренный вратарь из неизвестной команды с хорошими показателями. Плюс Менди уже 29 лет, а Меньяну — всего 25, так что это более долгосрочная покупка. Первый ответ проще и важнее: потому что Райола.

У «Милана» стабильно начинаются адские проблемы с Доннаруммой перед продлением контракта. Его ценность очевидна: воспитанник, молодой, итальянец, отлично играет. Но фактор Райолы оказался настолько значимым, что даже несмотря на все эти достоинства собственные болельщики Доннарумму терпеть не могут.

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Прошлый раз всё закончилось продлением. Менеджеры «Милана» Фассоне и Мирабелли заявили об этом как о победе и подчеркнули свою «жёсткую позицию» на переговорах, хотя по факту всё было немного по-другому. 18-летний Джиджо получил зарплату в 6 млн евро в год (после вычета налогов), также клуб подписал его брата, который стал запасным вратарём — это тоже было одним из условий продления.

Сейчас во главе «Милана» другие люди, и проблемы они решают по-другому. Контракт Джиджо истекает в конце июня (то есть в 2017-м его продлили только на четыре года). Обычно переговоры проходят намного раньше, но доводить до последнего момента — хорошая тактика для агентов, у которых сильная позиция.

По некоторым сообщениям (например, мадридской AS), Райола не хотел продления в том случае, если «Милан» не попадёт в Лигу чемпионов, чтобы его клиент мог в таком случае гарантированно уйти свободным агентом. Ди Марцио сообщал, что в апреле «Милан» направил предложение о двухлетнем контракте с повышением зарплаты до восьми млн евро и отдельно прописанными с маленькими отступными (20 млн) в случае непопадания в Лигу чемпионов — но Райола на это не согласился.

На этот раз Райола хотя бы не стал устраивать разборки в прессе, но его запросы от этого не стали скромнее. По разным сообщениям, он хотел для Доннаруммы от 10 до 12 млн в год чистыми — то есть в районе 20 млн для клуба, учитывая налоги. Плюс подъёмные в размере 20 млн. Это не только не по карману клубу, испытывающему финансовые проблемы (все клубы в Италии их испытывают), но и опасно, потому что может вызвать цепную реакцию в раздевалке. Плюс — только краткосрочный контракт.

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Эти требования назывались на фоне постоянных новостей о переговорах Райолы с другими клубами. В частности, с «Ювентусом», «Барселоной» и, по некоторым сообщениям, с «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Вряд ли агент контактировал с ними без согласия самого вратаря, который в то время боролся за попадание в Лигу чемпионов.

«Милан» отреагировал тем, что превентивно договорился с новым вратарём. На днях Паоло Мальдини ещё говорил, что рано обсуждать трансферы, а сейчас новый вратарь уже летит на медосмотр. Чемпион Франции стоит дешевле, чем комиссия Райолы, зарплата в два раза ниже, чем сейчас (и в четыре раза ниже, чем требуемая агентом). Да, повторюсь, на дистанции Доннарумма превосходит Меньяна. И да, он воспитанник, молод и итальянец. И, тем не менее, его уход будет победой.

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