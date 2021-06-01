Объявлена заявка сборной Украины на Евро-2020

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на официальном сайте представила заявку команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.



Заявка выглядит следующим образом:



вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — «Шахтёр»);



защитники: Эдуард Соболь («Брюгге»), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов (все — «Динамо» Киев), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба — «Шахтёр»);



полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (все — «Шахтёр»), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — «Динамо» Киев), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм Юнайтед»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Роман Безус («Гент»), Александр Зубков («Ференцварош»);



нападающие: Роман Яремчук («Гент»), Артём Беседин («Динамо» Киев), Артём Довбик («Днепр-1»).