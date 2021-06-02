Паулу Соуза: сборная России слишком легко перехватывала мяч и его разыгрывала

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза прокомментировал результат товарищеского матча со сборной России (1:1).
«Мы начали очень хорошо, уверенно, амбициозно на всех уровнях: с мячом и без мяча предугадывали ходы соперника. Когда мы забили гол, мы снизили защиту, не проявляли активности, позволили сопернику владеть мячом. Нам нужно лучше поддерживать давление и быть более организованными. Сборная России часто оказывалась на нашей половине, слишком легко перехватывала мяч и слишком легко его разыгрывала. После перерыва мы стали лучше играть, лучше вели мяч, лучше защищались, создавали возможности, передачи были эффективнее», — приводит слова Соуза Sport.pl.
Напомним, за сборную России забил Вячеслав Караваев. За сборную Польши отличился Якуб Шверчок.
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