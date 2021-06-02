Матвей Сафонов назвал неожиданным дебют за сборную России

Голкипер Матвей Сафонов прокомментировал дебют за сборную России в товарищеском матче со сборной Польши. На 63-й минуте встречи при счёте 1:1 Сафонов вышел на поле, заменив Антона Шунина.



«Готовился к игре, но немножко неожиданным для меня стал дебют. Сейчас идёт подготовка, достаточно важный матч, мне приятно, что сегодня мне доверили игровое время. Это мой дебют, что ещё можно сказать. Гинтарас Стуче (тренер вратарей сборной России. — Прим. «Чемпионата») говорил спокойно играть, не переживать. Если честно, не сильно волновался, я был уверен, что все пройдёт хорошо, потому что готовился. Я уже говорил, что для меня задача — готовиться как будто буду играть я. Так буду продолжать дальше и если понадоблюсь, я буду готов. Буду рад попасть на Евро-2020, если получится сыграть, это ещё лучше — приводит слова Сафонова пресс-служба РФС.

В товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Польши встречалась с национальной командой России. Игра прошла на стадионе «Мейски» во Вроцлаве (Польша) и завершилась ничьей со счётом 1:1.