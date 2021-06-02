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«Уфа» продлила контракт с защитником Никитиным

«Уфа» продлила контракт с защитником Никитиным
Михаил Рождественский
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«Уфа» на своём официальном сайте сообщила о продлении контракта с защитником Алексеем Никитиным. Подробности нового соглашения не уточняются.

Никитин является воспитанником ЦСКА, однако за главную команду армейцев не провёл ни одного матча. Из московского клуба Алексей уходил в аренду в «Енисей», а в 2012 году перебрался в стан красноярцев на постоянной основе. Впоследствии перешёл в «Амкар», а спустя год, в 2015 году, оказался в «Уфе». В минувшем сезоне 29-летний защитник принял участие в 23 матчах Российской Премьер-Лиги и получил одну жёлтую карточку.

«Уфа» в завершившемся розыгрыше чемпионата России заняла 13-е место в турнирной таблице и избежала вылета в Футбольную национальную лигу. В 30 турах команда набрала 25 очков.

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