Топ-менеджер клуба РПЛ уволился после откровенной фотосессии. Совпадение?

Ростислав Мурзагулов занял должность председателя совета директоров ФК «Уфа» в 2018 году, когда Шамиль Газизов ушёл на повышение в «Спартак». Параллельно он выполнял функции председателя Общественной палаты Башкирии – для политических кругов республики его имя было очень значимо.

Вчера он опубликовал довольно откровенное фото с бывшей айс-гёрл «Салавата Юлаева» Ульяной Тригубчак, сопроводив это хэштегом comingout – таким образом, они, судя по всему, раскрыли свои отношения.

А сегодня стало известно, что Мурзагулов решил покинуть обе должности и сменить род деятельности на тот, «который ему больше подходит». По его словам, уход никак не связан с появившейся фотоссесией – решение он принял ещё до съёмок.



«Конечно, «Уфа» — наше совместное с Шамилем Газизовым детище, которое мы создали десять лет назад, – сказал он «Чемпионату». – Но цепляться за кресло и смотреть, как твоё детище умирает, не буду. Если бы я пытался остаться, то футбольный клуб непременно погиб бы. Это связано со многими причинами, в том числе с той, что я заканчиваю с политикой. Мне она не подходит, да и было ошибкой в неё идти. Футбольный клуб должен возглавлять тот, кто политически силён, имеет авторитет, вес и возможность убеждать власти регионов и спонсоров, что «Уфу» необходимо финансировать. На сегодняшний день насчёт себя у меня такой уверенности не было, поэтому я принял такое решение.



Чувствую облегчение. Каждый должен заниматься тем, что ему написано на роду: у меня там точно нет никаких надписей про власть и политику. Я лишь помогал тому, кого искренне считаю правильным человеком. Может быть, где-то я совершил ошибки. Возможно, если бы делал всё по-другому, мог бы остаться и в Палате, и в «Уфе». Но считаю, что личная свобода дороже, нужно оставаться самим собой, а не мимикрировать в угоду постам или другим вещам. Мне гораздо ближе творчество во всех его проявлениях, интереснее заниматься медийным проектами. Возвращаюсь к тому, что умею делать».

В своём «инстаграме» Мурзагулов написал, что отправляется «на свободу с чистой совестью» и теперь находится в поиске работы, а точнее – «новых мотиваций для жизни». Судя по его посту, он разочаровался во власти (или что-то с кем-то не поделил) – да так, что аж захотел «уснуть лет на 20». Вспомнил даже ситуацию с содовым холмиком: в 2018 году защитники шиханов, входящих в реестр особо охраняемых природных территорий, выступали против их разработки и запуска содового производства.

Чем Мурзагулов будет заниматься дальше – пока непонятно. А вот его место в «Уфе» долго вакантным не будет: по информации Sport24, на пост председателя совета директоров назначат министра молодёжной политики и спорта Республики Башкортостан Руслана Хабибова.