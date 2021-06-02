Число участников французской Лиги 1 сократится до 18 клубов с сезона-2023/2024

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) сократит количество участников элитного дивизиона с сезона-2023/2024, сообщает L'Equipe.
По информации источника, за сокращение числа участников французской Лиги 1 с 20 до 18 клубов выступили более половины команд. По итогам сезона-2022/23 Лигу 1 покинут четыре клуба, а в элитный дивизион выйдут лишь две команды. Ранее сообщалось, что число участников Лиги 1 может быть сокращено на сезон раньше. Причиной изменений могло стать снижение стоимости прав на телетрансляции футбольных матчей.
Напомним, чемпионом Франции по итогам сезона-2020/2021 стал «Лилль», в 38 матчах набравший 83 очка. В тройку лидеров вошли «Пари Сен-Жермен» (82) и «Монако» (78). За монегасков играет российский полузащитник Александр Головин.
- 2 июня 2021
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