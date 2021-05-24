Итоговая турнирная таблица французской Лиги 1 сезона-2020/2021

Во французской Лиге 1 завершились все матчи последнего, 38-го тура. Таким образом, сезон-2020/2021 в чемпионате Франции подошёл к своему завершению.
Победителем турнира стал «Лилль», который в 38 матчах сезона заработал 83 очка. На счету подопечных Кристофа Галтье – 24 победы, 11 ничейных результата и 2 поражения. Второе место занял ПСЖ (82). Тройку призёров замкнул «Монако» (78). Именно эти клубы представят Францию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Лион», набрав 76 очков, стал четвёртым. «Марсель» с 59-ю набранными очками стал пятым. Они начнут следующий еврокубковый сезон с группового этапа Лиги Европы.
Шестым в Лиге 1 стал «Ренн» (58). Он начнёт свой еврокубковый путь с квалификации Лиги конференций УЕФА. На седьмой строчке остановился – «Ланс» (57). Восьмёрку лучших замкнул «Монпелье» (54).
В зоне вылета финишировали «Нант» (40), «Ним» (35) и «Дижон» (21), которые покинут Лигу 1, опустившись в Лигу 2.
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