Сборная Франции разгромила Уэльс, Бензема не реализовал пенальти

В товарищеском матче сборная Франции встречалась с национальной командой Уэльса. Игра прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция) и завершилась победой французской сборной со счётом 3:0.



На 26-й минуте главный арбитр встречи удалил с поля защитника сборной Уэльса Неко Уильямса и назначил пенальти в ворота валлийцев, однако нападающий французской команды Карим Бензема не сумел его реализовать. На 35-й минуте матча счёт открыл французский форвард Килиан Мбаппе. В начале второго тайма, на 48-й минуте, нападающий Антуан Гризманн упрочил преимущество сборной Франции в счёте. На 79-й минуте форвард французской команды Усман Дембеле установил итоговый счёт.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. На групповом этапе чемпионата Европы сборная Франции сыграет с национальными командами Германии, Венгрии и Португалии, а Уэльс проведёт встречи со сборными Италии, Швейцарии и Турции.