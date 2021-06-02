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Сборная Франции разгромила Уэльс, Бензема не реализовал пенальти

Сборная Франции разгромила Уэльс, Бензема не реализовал пенальти
Диана Валавичюте
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В товарищеском матче сборная Франции встречалась с национальной командой Уэльса. Игра прошла на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция) и завершилась победой французской сборной со счётом 3:0.

На 26-й минуте главный арбитр встречи удалил с поля защитника сборной Уэльса Неко Уильямса и назначил пенальти в ворота валлийцев, однако нападающий французской команды Карим Бензема не сумел его реализовать. На 35-й минуте матча счёт открыл французский форвард Килиан Мбаппе. В начале второго тайма, на 48-й минуте, нападающий Антуан Гризманн упрочил преимущество сборной Франции в счёте. На 79-й минуте форвард французской команды Усман Дембеле установил итоговый счёт.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. На групповом этапе чемпионата Европы сборная Франции сыграет с национальными командами Германии, Венгрии и Португалии, а Уэльс проведёт встречи со сборными Италии, Швейцарии и Турции.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
02 июня 2021, среда. 22:05 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Уэльс
1:0 Мбаппе – 35'   2:0 Гризманн – 48'   3:0 Дембеле – 79'
Удаления: нет / Уильямс – 26'
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