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Анчелотти: Бэйл сможет провести отличный сезон в «Реале»

Анчелотти: Бэйл сможет провести отличный сезон в «Реале»
Вячеслав Моренко
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61-летний итальянский специалист Карло Анчелотти, вновь возглавивший мадридский «Реал», высказался о судьбе в команде валлийского нападающего Гарета Бэйла, проводившего минувший сезон в аренде в лондонском «Тоттенхэм Хотспур».

«Гарет мало играл в Премьер-лиге, но, тем не менее, забивал голы. Он был эффективен в последних матчах сезона, когда играл стабильно. Я знаю его достаточно хорошо. Если Бэйл будет заинтересован, он сможет провести отличный сезон. Я не сомневаюсь.

Надеюсь, что Гарет, как Иско, Марсело и другие игроки, потерявшие места в стартовом составе «Реала», своим упорным трудом докажут, что они хотят играть за «Реал», — цитирует Анчелотти Daily Mail.

Бэйл перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013 году за € 101 млн. В 2020 году валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В прошедшем сезоне форвард провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и результативная передача в десяти играх в Лиге Европы.

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