Руй Витория: спасти команду от вылета, может быть, даже сложнее, чем выиграть титул

51-летний португальский специалист Руй Витория, возглавивший московский «Спартак», рассказал о преодолении различных задач в своих прошлых клубах.

«Моя тренерская карьера состояла из разных целей. В каждом клубе, в каждом сезоне я пробовал что-то новое. В «Пасуш де Феррейра», например, была цель остаться в первом дивизионе. Для этого мне нужно было быть немного более прагматичным. Нужно было, чтобы команда обрела уверенность.

С «Витория Гимарайнш» я находился в глубоком кризисе. Цель менялась между борьбой за выживание, оценкой игроков на перспективу, и, на более позднем этапе, борьбой за место в европейских соревнованиях. В каждый из этих моментов я должен был понимать контекст, прежде чем принимать решения. К счастью, я разрабатывал стратегии для преодоления каждого препятствия.

Я постоянно борюсь с этими ярлыками. Я против этого культа результатов, который правит футболом. Иногда встречаются фантастические произведения, не увенчанные кубком или медалями. Спасти команду от вылета — прекрасная работа. Это, может быть, даже сложнее, чем выиграть титул. И не всегда этому придают должное значение», — цитирует Виторию The Coaches Voice.