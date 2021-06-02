Руй Витория рассказал, почему решил стать тренером

Новый главный тренер московского «Спартака» Руй Витория рассказал, почему после завершения карьеры футболиста выбрал тренерскую стезю.

«С детства я всегда думал об одном: о желании быть связанным со спортом любым способом. Я был средним игроком. Помимо карьеры на поле, я специализировался на физкультурном образовании. Со временем я понял, что не буду элитным спортсменом. Во мне набирала силу идея стать тренером. Я не думал, что смогу оказаться там, где я есть. Моя траектория всегда был поступательной, цель за целью. Не заглядывать слишком далеко.



Для бывшего игрока высокого уровня двери могут открываться легче, чем для тех, кто не блистал на поле. Возможны оба пути. В Португалии, например, сейчас больше тренеров, которые не были ведущими спортсменами. Это мой случай.



Решение повесить бутсы на гвоздь было несложным. Собственно говоря, с тех пор, как я стал тренером, я никогда не испытывал сильного желания быть на поле. Не поймите меня неправильно. Я люблю играть в футбол. Было здорово быть профессиональным спортсменом. Но профессия тренера меня полностью захватила», — цитирует Виторию The Coaches Voice.