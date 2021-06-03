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Магомед Оздоев отказался комментировать информацию об интересе «Динамо»

Магомед Оздоев отказался комментировать информацию об интересе «Динамо»
Андрей Панков
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев отказался говорить об информации, что в его услугах заинтересовано московское «Динамо».

«По поводу информации об интересе «Динамо» ничего не скажу. Я нахожусь в сборной, где полностью сконцентрирован на Евро. А потом, я игрок «Зенита» и мне нечего сказать», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Оздоев защищает цвета «Зенита» с 2018 года, а до этого выступал за «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив». В сборную России Магомед вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне 28-летний хавбек провёл 28 матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал три голевые передачи.

Сборная России с Оздоевым в составе сыграет на чемпионате Европы — 2020. На групповом этапе национальной команде будут противостоять Бельгия, Дания и Финляндия.

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