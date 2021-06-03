Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным. Жалобы футболистов отклонены

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина на апелляционный приговор Мосгорсуда.
«Суд постановил кассационные жалобы защиты оставить без удовлетворения», — приводит слова судьи, огласившего решение, издание ТАСС.
Напомним, Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. В результате инцидентов пострадали три человека, а футболисты спустя три дня были заключены под стражу. Вместе с ними в СИЗО «Бутырка» были отправлены и другие фигуранты дела — младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.
В мае 2019 года Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. В сентябре того же года Кокорин и Мамаев вышли из-под заключения по УДО. 31 июля 2020 года оба футболиста прибыли на заседание по пересмотру апелляционного приговора по своему делу в Мосгорсуде, но оно было перенесено.
- 3 июня 2021
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