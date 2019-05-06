Худшее утро в жизни Кокорина и Мамаева. Как всё было на самом деле

Суд над Кокориным, вторым Кокориным, Мамаевым и Протасовицким близок к завершению. Возможно, приговор вынесут уже до конца недели. За эти 10 судебных заседаний суд должен был окончательно разобраться в том, что же на самом деле произошло утром 8 октября 2018. Заседания были открытыми, мы слышали показания всех свидетелей, потерпевших и подсудимых. Собираем их и восстанавливаем события.

Конфликт с Соловчуком

Павел Мамаев и Александр Кокорин приехали в Москву из Санкт-Петербурга на поезде 8 октября примерно в 0:30. На вокзале их встретил Кирилл Кокорин. Они поехали в клуб Secret Room, где к ним присоединилось большое количество друзей и знакомых, включая Александра Протасовицкого. Из Secret Room компания вышла спустя пару часов и поехала в «Эгоист». В обоих клубах никаких инцидентов с их участием замечено не было – об этом говорят все свидетели с обеих сторон.



Около 6:30 клуб «Эгоист» закончил работу, поэтому компания приняла решение позавтракать и разъехаться. Так как людей было слишком много, пришлось заказывать несколько машин. Из-за этого в дальнейшем, по словам Кирилла Кокорина, возникла путаница: часть компании уехала в одну «Кофеманию», часть – в другую.

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Компания вышла в поисках автомобилей, на которых им надо было уехать. Одна из девушек села в белый «Мерседес», думая, что это подъехавшее такси. Павел Мамаев объяснил, что у девушки были основания так думать: они заказывали автомобили в приложении с машинами премиум-класса. Но конкретно этот автомобиль принадлежал ведущей Первого» канала Ольги Ушаковой. За рулём сидел её водитель, Виталий Соловчук. Мамаев подошёл к машине и сказал девушке выйти из неё.

Расхождение

Защита. По словам подсудимых и свидетелей из их компании, девушка, выйдя из машины, сказала, что водитель назвал петухами то ли всю компанию, то ли конкретно Александра Кокорина. Возмущённые братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий подошли к машине со стороны водителя. Соловчук вышел, и начался разговор. Компания спрашивала, на каком основании их оскорбили, водитель отвечал, что таково его мнение. И не отрицал, что произнёс это слово. Беседа без проявлений агрессии продолжалась несколько минут, но затем Павел Мамаев схватил Соловчука за подбородок или шею. По словам Мамаева, он хотел так успокоить водителя. Тот в ответ нанёс удар Павлу в область подбородка. Ответный удар Мамаева прошёл мимо. В этот момент Соловчук уже пятился назад и пытался убежать. В какой-то момент он упал, споктнувшись. Его догнали и стали наносить удары руками и ногами. Среди этих людей не было Александра Кокорина и Протасовицкого, они подошли позже.

Соловчука пыталась защитить другая девушка из компании подсудимых. Она предприняла несколько попыток лечь на него и просила перестать его бить. Когда избиение наконец закончилось, Соловчука поднял с земли Протасовицкий и повёл к машине. По пути они вновь обменялись оскорблениями, в результате чего Александр ещё раз ударил водителя. Он утверждает, что тот повторно оскорбил его словом «петух».



Затем Соловчук сел в машину, по которой тоже наносились удары: в частности оказалось разбито стекло. Потерпевший уехал с места инцидента, подсудимые тоже, но чуть позже. Предварительно они уточнили у охраны «Эгоиста», ведётся ли видео происходящего у входа в здание и можно ли получить доступ к записи.



Обвинение. Виталий Соловчук рассказывает, что ждал Ольгу Ушакову на парковке, когда на заднее сиденье села незнакомая девушка. Она сказала, что ей холодно, в ответ он попросил её покинуть автомобиль. Дальше девушку увёл из машины незнакомый молодой человек. Соловчук собрался уезжать и уже завёл машину, и дальнейшие события фиксировались на видеорегистратор и его микрофон.



В этот момент рядом с машиной разбилось что-то стеклянное. Он вышел осмотреть машину, а к нему уже приближались четыре человека. Кокорина и Мамаева он узнал: помнил их по видео из Монте-Карло. Подошедшие начали уточнять, почему он назвал их «петухами». Соловчук утверждает, что не произносил этого, поэтому не понимал вопросов.



Павел Мамаев взял его за подбородок, и Соловчук попытался убрать его руку. В результате этого Мамаев и обнимавший его Александр Кокорин отшатнулись, после чего стали наносить удары. Соловчук утверждает, что он ударов не наносил – «только поднял руки вверх».

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Вначале потерпевший пытался убежать, но в итоге отказался от этой идеи, потому что не хотел удаляться от машины. Он утверждает, что, догоняя его, Мамаев споткнулся и упал. А Кирилл Кокорин упал после после толчка со стороны Соловчука. «Я толкнул его в правое плечо. Это даже был не толчок, я просто выставил руку и положил на плечо».



Соловчук уверен, что Александр Кокорин наносил ему удары. Стоял справа и ногами бил по туловищу, в область плеча. И по голове – в область уха. Избиение продолжалось 10 минут. Какая-то девушка пыталась остановить драку, но её не слушали.



Затем он добрался до машины, по которой нанесли несколько ударов. Кто-то крикнул: «Не вздумай заявлять в полицию».

«Ещё раз назовёшь так моего брата, я тебя изобью, и ты умрёшь!» Стенограмма конфликта с Соловчуком. Слово «петух» звучит 12 раз.

Конфликт с Паком и Гайсиным

После избиения Соловчука компания приехала в «Кофеманию» и села в одном из залов за несколько столов, которые сдвинули вместе. Они приехали в кафе не все вместе, а группами. Дениса Пака в «Кофемании» ещё не было.

Расхождения

Защита. В «Кофемании» компания села в пустом зале. Громко разговаривали, но никому не причиняли дискомфорта, не вступали в конфликты. Не обращали никакого внимания на других посетителей, включая подошедшего позже Пака. Заметили его в момент, когда уже собирались уходить.



Денис Пак среагировал на действия отдельных людей из компании, которые имитировали танец Gangnam Style. Это заметил Александр Протасовицкий, который попросил не обращать на них внимание и пообещал скоро уйти. Когда Пак спросил, связаны ли действия с ним, Протасовицкий ответил, что нет, просто он похож на исполнителя песни корейского певца PSY. В ответ Пак заявил, что компания похожа на «кучку ***анов».

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Услышав это, к нему сначала подошёл Кирилл Кокорин, а затем и его брат. Кокорин-старший взял стул и планировал присесть к Паку, чтобы поговорить. Но на уточняющий вопрос потерпевший повторил оскорбление, и Александр нанёс ему удар стулом в область плеча, а Кирилл ударил ладонью по щеке. В ходе дальнейшего развития конфликта Александр Кокорин толкнул Пака в грудь.

В какой-то момент в конфликте принял участие Сергей Гайсин, который отталкивал Павла Мамаева. В ответ футболист нанёс ему удар ладонью в область лица.



Конфликт утих. Стороны принесли друг другу извинения. Компания покинула «Кофеманию» через запасной выход.



Обвинение. Денис Пак пришёл в «Кофеманию» и сел за привычный стол. Ему было не очень комфортно из-за того, что компания напротив ведёт себя довольно шумно, но из-за высокой заполненности заведения у официантов не было возможности пересадить его в другой зал.



Чиновник работал за ноутбуком, когда услышал со стороны стола напротив крики про «гангнам стайл и ноутбук». Он сделал вывод, что это касается его. В ходе развития конфликта Пака назвали китайцем и предложили ехать «назад в свой Китай». При этом использовалась нецензурная брань. Затем к нему подошёл Александр Кокорин и попытался нанести удар стулом по голове. Пак подставил руку – именно на нее пришелся основной удар, но голова тоже оказалась задета. Кроме этого Пак получил удар от Кирилла Кокорина.

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Одновременно развивался конфликт с Гайсиным. Тот пытался защитить Пака и разобраться в ситуации, но получил удар ладонью от Павла Мамаева. А затем его удушающим приёмом удерживал на месте Александр Протасовицкий. Ещё один удар Гайсину нанёс Кирилл Кокорин: сам потерпевший его не почувствовал, но определил факт удара на видео.



Когда всё закончилось, никакого примирения не случилось. Конфликт закончился из-за того, что Пак принёс компании извинения. Он утверждает, что сделал это, чтобы предотвратить избиение его и коллеги. В ответ услышал: «Тебе ещё повезло, что ты остался жив».



Кирилл Кокорин, покидая «Кофеманию», вновь назвал Пака китайцем. Сам потерпевший утверждает, что он никого не оскорблял, только называл оппонентов хамлом.



Из-за инцидента Денис Пак испытал моральные и физические страдания, ему было обидно за оскорбления его народа и его лично. По итогам конфликта у потерпевшего диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, повреждение и скол эмали передних зубов.