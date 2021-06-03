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Португалия обыграла Испанию и вышла в финал молодёжного Евро — 2021

Португалия обыграла Испанию и вышла в финал молодёжного Евро — 2021
Максим Хрущ
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В полуфинальном матче чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная Испании встретилась с национальной командой Португалии. Матч проходил на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения) и завершился со счётом 1:0 в пользу португальцев. Встречу обслуживала шведская бригада арбитров, которую возглавил Гленн Нюберг.

На протяжении всего матча сборная Испании владела статистическим преимуществом, а Португалия действовала вторым номером. Игра была напряжённая, но при этом достаточно темповая — мяч надолго не задерживался в центре поля. Судьбу матча решило единственное взятие ворот. На 80-й минуте одна из атак португальцев завершилась автоголом испанца Хорхе Куэнки. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу национальной команды Португалии.

Благодаря этой победе сборная Португалии добыла путёвку в финал молодёжного Евро — 2021, выбив Испанию из турнира. Напомним, сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не вышла в плей-офф.

U21 ЧЕ-2021. 1/2 финала
03 июня 2021, четверг. 19:00 МСК
Испания U21
Окончен
0 : 1
Португалия U21
0:1 Куэнка – 80' (автогол)
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