Португалия обыграла Испанию и вышла в финал молодёжного Евро — 2021

В полуфинальном матче чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная Испании встретилась с национальной командой Португалии. Матч проходил на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения) и завершился со счётом 1:0 в пользу португальцев. Встречу обслуживала шведская бригада арбитров, которую возглавил Гленн Нюберг.

На протяжении всего матча сборная Испании владела статистическим преимуществом, а Португалия действовала вторым номером. Игра была напряжённая, но при этом достаточно темповая — мяч надолго не задерживался в центре поля. Судьбу матча решило единственное взятие ворот. На 80-й минуте одна из атак португальцев завершилась автоголом испанца Хорхе Куэнки. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу национальной команды Португалии.

Благодаря этой победе сборная Португалии добыла путёвку в финал молодёжного Евро — 2021, выбив Испанию из турнира. Напомним, сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не вышла в плей-офф.