Португалия обыграла Испанию и вышла в финал молодёжного Евро — 2021

В полуфинальном матче чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная Испании встретилась с национальной командой Португалии. Матч проходил на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения) и завершился со счётом 1:0 в пользу португальцев. Встречу обслуживала шведская бригада арбитров, которую возглавил Гленн Нюберг.
На протяжении всего матча сборная Испании владела статистическим преимуществом, а Португалия действовала вторым номером. Игра была напряжённая, но при этом достаточно темповая — мяч надолго не задерживался в центре поля. Судьбу матча решило единственное взятие ворот. На 80-й минуте одна из атак португальцев завершилась автоголом испанца Хорхе Куэнки. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу национальной команды Португалии.
Благодаря этой победе сборная Португалии добыла путёвку в финал молодёжного Евро — 2021, выбив Испанию из турнира. Напомним, сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не вышла в плей-офф.
- 3 июня 2021
-
22:12
-
22:11
-
21:43
-
21:25
-
21:21
-
21:08
-
20:56
-
20:48
-
20:40
-
20:14
-
20:11
-
19:43
-
19:23
-
18:57
-
18:53
-
18:34
-
18:28
-
18:17
-
18:05
-
18:04
-
17:58
-
17:42
-
17:42
-
17:27
-
17:23
-
16:58
-
16:50
-
16:29
-
16:23
-
16:21
-
15:50
-
15:46
-
15:25
-
15:19
-
15:05