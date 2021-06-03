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Молодёжная сборная России обыграла Болгарию в товарищеском матче

Молодёжная сборная России обыграла Болгарию в товарищеском матче
Артур Иванов
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Сегодня, 3 мая, состоялся товарищеский матч между молодёжными сборными Болгарии и России. Встреча прошла на стадионе «База Бояна» в Софии, Болгария и завершилась победой российской сборной со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов. По ходу матча главный тренер российской «молодёжки» Михаил Галактионов заменил всех полевых игроков.

Ранее молодёжная сборная России вылетела с чемпионата Европы 2021 года после проигрыша Дании (0:3) в матче 3-го тура группового этапа. Российская сборная не может выйти в плей-офф турнира с 1998 года.

С 1998 года молодёжная сборная России два раза выходила в финальную часть первенства Европы. В 2013 году команда заняла на групповом этапе Евро четвёртое место. В 2021 году российская молодёжка стала третьей в группе со сборными Дании, Франции и Исландии.

Товарищеские матчи U21. Товарищеские матчи U21
03 июня 2021, четверг. 18:30 МСК
Болгария U21
Окончен
0 : 1
Россия U21
0:1 Игнатов – 13'
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