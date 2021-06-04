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«Челси» объявил о продлении контракта с Томасом Тухелем

«Челси» объявил о продлении контракта с Томасом Тухелем
Михаил Рождественский
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель продолжит работу с командой в ближайших сезонах.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с немецким специалистом был продлён на два года. Подробности сделки не уточняются, однако ранее сообщалось, что договор был автоматически пролонгирован до 2024 года благодаря победе в Лиге чемпионов, поскольку в нём был прописан соответствующий пункт.

Напомним, в финальном матче минувшего розыгрыша Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил полузащитник Кай Хаверц.

Тухель возглавил «Челси» в ходе минувшего сезона, сменив на посту главного тренера отправленного в отставку Фрэнка Лэмпарда. Под руководством немца команда также заняла четвёртое место в английской Премьер-лиге и дошла до финала Кубка Англии, где уступила «Лестер Сити» (0:1).

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