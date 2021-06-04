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«Ференцварош» расстался с Сергеем Ребровым

«Ференцварош» расстался с Сергеем Ребровым
Сергей Сорокин
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Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров покинул клуб, сообщает пресс-служба команды. Ранее президент «Ференцвароша» Габор Кубатов рассказал, что наставник сообщил о желании покинуть пост ещё в феврале.

Украинский наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров был признан лучшим тренером сезона-2020/2021 в чемпионате Венгрии.

Напомним, в матче 30-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» переиграл «Уйпешт» и обеспечил себе чемпионство за четыре тура до завершения сезона. Это чемпионство стало для «Ференцвароша» третьим подряд. Всего же клуб из Будапешта становился чемпионом страны 32 раза за историю своего существования.

До «Ференцвароша» Сергей Ребров работал главным тренером киевского «Динамо» и саудовского футбольного клуба «Аль-Ахли».

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