Путин пожелал Катару успешно провести чемпионат мира — 2022

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума затронул тему футбольных турниров, пожелав Катару успешно провести чемпионат мира – 2022.

«Уже на следующей неделе северная столица России начнёт принимать матчи стартующего чемпионата Европы по футболу. В этой связи хотел бы адресовать самые лучшие пожелания нашему большому другу — эмиру Катара.

Уверен, что Катар с большим успехом проведёт мировое футбольное первенство в будущем году», — приводит слова Владимира Путина издание ТАСС.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.