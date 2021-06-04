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Путин пожелал Катару успешно провести чемпионат мира — 2022

Путин пожелал Катару успешно провести чемпионат мира — 2022
Максим Хрущ
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Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума затронул тему футбольных турниров, пожелав Катару успешно провести чемпионат мира – 2022.

«Уже на следующей неделе северная столица России начнёт принимать матчи стартующего чемпионата Европы по футболу. В этой связи хотел бы адресовать самые лучшие пожелания нашему большому другу — эмиру Катара.

Уверен, что Катар с большим успехом проведёт мировое футбольное первенство в будущем году», — приводит слова Владимира Путина издание ТАСС.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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