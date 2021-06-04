Серхио Ромеро покинул «Манчестер Юнайтед» после шести лет в клубе

Вратарь Серхио Ромеро покинул «Манчестер Юнайтед» в связи с истечением контракта, сообщает официальный сайт клуба.
Голкипер перебрался в Англию в 2015 году, перейдя из «Сампдории». Аргентинский голкипер принял участие в семи играх за это время. Помимо Ромеро, клуб покинули шесть игроков академии, а также резервный голкипер Жоэль Перейра.
В то же время руководство команды ведёт переговоры о продлении контрактов с полузащитником Хуаном Матой и вратарём Ли Грантом.
Ранее сообщалось, что руководство «МЮ» желает, чтобы главный тренер Уле-Гуннар Сульшер определился с приоритетными трансферами, которые требуется совершить летом, так как бюджет на приобретения составляет около € 170 млн. Клуб ведёт работу над подписанием форварда, флангового полузащитника, игрока центра поля оборонительного плана, центрального защитника, а также правого защитника.
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