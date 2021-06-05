Женская команда «ПСЖ» прервала 14-летнюю гегемонию «Лиона» в чемпионате Франции

Футболистки «ПСЖ» впервые в своей истории выиграли чемпионат Франции. Парижанки в последнем туре одержали уверенную победу на «Дижоном» со счётом 3:0 и гарантировали себе первое место.

До этого с 2007 года победителем женского чемпионата Франции 14 лет подряд становился «Лион».

Всего в чемпионате обе команды сыграли 22 тура. «ПСЖ» закончил чемпионат с 62 очками в активе. Вторую строчку занял «Лион», который набрал на одно очко меньше. На третьем месте расположился «Жирондин де Бордо».

Лучшими бомбардирами турнира стали нападающая «ПСЖ» и женской сборной Франции Мари-Ануанетта Катото и нападающая «Жирондин де Бордо» и женской сборной Ямайки Хадиджа Шоу. Обе футболистки забили 21 гол за свои клубы.