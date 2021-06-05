Источник: игрок «Лилля» Сумаре переходит в «Лестер» за € 23 млн

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре переходит в «Лестер», стороны уже подписали договор о трансфере. Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, в ближайшее время клубы официально объявят о совершении сделки, а сумма трансфера 22-летнего игрока составила € 23 млн. В сезоне-2020/2021 Сумаре провёл 43 матча за «Лилль», на его счету две результативные передачи.
В завершившемся чемпионате Англии «Лестер» с 66 очками занял пятое место, не попав в Лигу чемпионов. При этом «лисы» выиграли Кубок страны, победив в финале лондонский «Челси». 24-летний полузащитник Юри Тилеманс был признан лучшим игроком сезона по мнению игроков и болельщиков клуба. В чемпионате Франции «Лилль» с 83 очками занял первое место, на одно очко обогнав «ПСЖ».
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