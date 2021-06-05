Слуцкий впервые посетил свой стадион «Бомбонера»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий впервые побывал на строящемся стадионе своей футбольной школы в Волгограде — «Бомбонере». В блоге о строительстве стадиона появилось видео, где он неудачно пробивает пенальти.
«Слуцкий не только проконтролировал процесс строительства, но и совершил первый символический розыгрыш мяча, а также пробил первый пенальти «Бомбонеры», — говорится в сообщении блога в «Инстаграме».
В октябре 2020 года Слуцкий заявил, что в Волгограде на его собственные средства началось строительство стадиона «Бомбонера» для его футбольной школы. За постройкой стадиона можно наблюдать в социальных сетях. К постройке «Бомбонеры» может присоединиться любой желающий. Стадион будет представлять собой крытый манеж, который позволит тренироваться в любое время года и в любых погодных условиях.
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