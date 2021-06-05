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Моуринью: сборная Италии стала лучше с Манчини, она всегда будет в топ-4

Моуринью: сборная Италии стала лучше с Манчини, она всегда будет в топ-4
Максим Булычев
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что будет следить за сборной Италии на Евро-2020. Особенно португальскому специалисту будут интересны выступления футболистов римского клуба на турнире. Моуринью считает, что Италия — одна из сильнейших команд на предстоящем турнире.

«Очевидно, что я буду уделять больше внимания своим игрокам из «Ромы»: Леонардо Спинаццоле, Лоренцо Пеллегрини и Брайану Кристанте. Но Италия — это команда с хорошим сочетанием молодых талантливых и опытных игроков. Игроки, которые знают, как побеждать. Италия сильна.

Роберто Манчини — опытный тренер, он более 20 лет тренирует в лучших лигах мира. Он более чем готов к Евро и уже показал, на что способен, во время квалификации чемпионата Европы. С ним команда стала лучше.

У Италии есть талантливые игроки, обладающие хорошими тактическими знаниями, умеющие играть по-разному. Трудно найти у сборной Италии слабые стороны. Думаю, они всегда будут в топ-4», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.

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