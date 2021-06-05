Моуринью: сборная Италии стала лучше с Манчини, она всегда будет в топ-4

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, что будет следить за сборной Италии на Евро-2020. Особенно португальскому специалисту будут интересны выступления футболистов римского клуба на турнире. Моуринью считает, что Италия — одна из сильнейших команд на предстоящем турнире.
«Очевидно, что я буду уделять больше внимания своим игрокам из «Ромы»: Леонардо Спинаццоле, Лоренцо Пеллегрини и Брайану Кристанте. Но Италия — это команда с хорошим сочетанием молодых талантливых и опытных игроков. Игроки, которые знают, как побеждать. Италия сильна.
Роберто Манчини — опытный тренер, он более 20 лет тренирует в лучших лигах мира. Он более чем готов к Евро и уже показал, на что способен, во время квалификации чемпионата Европы. С ним команда стала лучше.
У Италии есть талантливые игроки, обладающие хорошими тактическими знаниями, умеющие играть по-разному. Трудно найти у сборной Италии слабые стороны. Думаю, они всегда будут в топ-4», — цитирует Моуринью Corriere dello Sport.
- 5 июня 2021
-
13:48
-
13:41
-
13:40
-
13:34
-
13:19
-
13:12
-
13:12
-
13:04
-
12:57
-
12:52
-
12:50
-
12:44
-
12:28
-
12:25
-
12:08
-
12:04
-
11:52
-
11:43
-
11:43
-
11:17
-
11:16
-
11:10
-
11:00
-
10:41
-
10:35
-
10:31
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:47
-
09:30
-
09:25
-
09:18
-
07:34